Микро-узи из фанеры

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Начало.
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Магазин.
4.
Центральные детали.
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Слои.
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Идет обработка и первичная сборка.
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Слои собираются.
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Шестеренки
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Углы стачиваются. Почти всё.
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Финальная сборка
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Собрано с фурнитурой.
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Результат.
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- Как макет , то вышло весьма похоже.
- Как стрелялка, то не очень.
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Но как израильтянин исправлю - микро-Узи это неправильное название. В оригинале эта игрушка называется Узон
Морока если честно.
Я с лазером не ахти как в дружбе - больше CNC 5-оска. Но ведь ты модель можешь по слоям нарезать и конвертнуть?