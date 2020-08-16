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Микро-узи из фанеры

Микро-узи из фанеры (50 фото + 1 видео)

Автор:
16 августа 2020 16:18
Сообщество : Сделай сам!
Метки: игрушка   микро-узи   пистолет-пулемет   своими руками   стрельба пульками   фанера   яавтор   
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Очередной фанерный эксперимент, который стреляет. За основу был взят израильский пистолет-пулемет микро-узи, к габаритам которого приближается фанерная игрушка. Стрельбу очередями реализовать не удалось, стреляет одиночными (не сильно и не далеко). Разработка механики моя.

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Метки: игрушка   микро-узи   пистолет-пулемет   своими руками   стрельба пульками   фанера   яавтор   
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16  комментариев
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29k
Опаньки 3 часа назад
зачем
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AlexЕЙ Опаньки 3 часа назад
Игрушка пацанёнку.
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Dervish 2 часа назад
Автору +++ Великолепно!
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Агасфер 2 часа назад
Молодец аФтор - всегда любил людей с руками из правильного места!!! :-)
Но как израильтянин исправлю - микро-Узи это неправильное название. В оригинале эта игрушка называется Узон
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Афраний 3 часа назад
Класс.И себе,такой же хочу.Вот что можно сделать,когда у человека руки золотые.
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Voland 3 часа назад
Файлы в векторе бы)) Попробовал бы повторить
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Voland Агасфер 2 часа назад
не, я бы на лазере вырезал, а там только вектор
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Dervish Voland 2 часа назад
3d модель, по слоям нарезать? и разложить?
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Voland Dervish Час назад
это тот еще гемор! Проще уж по картинкам в посте отрисовать))
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Агасфер Voland Полчаса назад
Ты хочешь послойно то есть? Из нержавейки?
Морока если честно.
Я с лазером не ахти как в дружбе - больше CNC 5-оска. Но ведь ты модель можешь по слоям нарезать и конвертнуть?
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Voland Агасфер Полчаса назад
Могу. Но это - гемор! Мне проще и быстрее будет в отрисовать картинку;) Нет, я хочу или из фанеры или из акрила. Мой лазер (110Вт) не особо умеет в металл, увы((
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