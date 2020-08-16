Что делала группа RASA под фонарём и при чём здесь пчеловод?

Чё тут думать, надо брать.

Брать тебя, брать тебя, брать тебя, брать.

Губы-губы-губы-губы-губы твои губы.

Мало пополам нам будет эта пудра*.



*«Пудра» – сленговое название наркотика на основе амфетамина, одно из обозначений героина.



Dior на твоём теле

Делим на постели

В этом отеле мы в кайфе леденели*



*Наркотик «кристалл», или как его называют – просто «лёд», своё название получил потому, что очень похож на мелкие осколки стекла или крошки льда белого или голубоватого оттенка. Кристалл – это метамфетамин.



Ты пчела — я пчеловод, а мы любим мёд*.

А мне повезёт, с тобой мне повезёт.

Ты пчела — я пчеловод, а мы любим мёд*.

А мне повезёт, и в танце унесёт.



*Метадон (сленговое название «мёд») – это наркотик, принадлежит к группе опиатов, имеет синтетическое происхождение.



Если кто-то всё же сомневается в представленной трактовке песен и в том, за какие заслуги рекламируют данную группу в СМИ, то вот ещё отрывок из их творчества:



Эй, бармен, наливай фруктоз. Дай нам, дай нам порцию дозы.

Сладкие слезы, вкус передоза. Вытри нос, тут воля эмоциям.

В пачке сиг запретный тайник. Лови такси, я всё оплачу,

Я высунул голову с RX – и вам закричу:

Я хочу быть молодым! Дым! Дым! Дым! Дым!

Дым! Дым! Молодым! Дым! Дым! Дым! Дым!



Слова «Передоз», «доза» «тайник в пачке», «вытри нос», «дым», собранные в единый семантический ряд, – это всё откровенная наркотематика, на продвижение которой (по сути, на популяризацию употребления наркотиков) и работает группа RASA. Значительная часть молодёжи в отличие от взрослых знает смысл указанных слов и потому воспринимает все эти тексты песен – как прямую отсылку к получению наркотического кайфа.