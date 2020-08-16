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Сообщество Власть Манипуляции 52 поста • 5 подписчиков подписаться
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Что делала группа RASA под фонарём и при чём здесь пчеловод?

Что делала группа RASA под фонарём и при чём здесь пчеловод? (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 августа 2020 15:47
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: деградация   манипуляция   наркотики   общество   песня   пропаганда   раса   
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Отрывки из песен группы RASA:
Танцы под фонарём, музыка так орёт.
Скорость* спать не дает, мы убитые вдвоём.
Танцы под фонарём, музыка так орёт.
Скорость* спать не дает, мы убитые вдвоём.
*Наркотик «скорость» (спид, speed – скорость) – это один из мощнейших психостимуляторов синтетического происхождения.

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Метки: деградация   манипуляция   наркотики   общество   песня   пропаганда   раса   
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49  комментариев
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106
Денис Язовский 10 часов назад
Когда взрослые дяди поют про алкоголь, это норм?)) Шансов , что ваш ребенок загнется от алкашки гораздо больше, но никого это не тревожит)) У меня дочь есть, пусть уж лучше она в молодости побалуется производными амфетамина, чем будет всю жизнь сидеть на легальной алкашке))
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1k
Voldometr Noname 48 минут назад
Я никуя не понял, но спасибо автору что познакомил меня с RASA. Наверное кому то это нравится, извините, мне нет
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35k
Вепс 5 часов назад
Только очнулись? 2018 год, группа Раса, клип Под фонарем(больше 100млн просмотров). Открытым текстом поют "скорость спать не дает, мы убитые двоем" и про пудру. Любой понимает о чем речь. Но они почему-то ещё не наказаны за пропаганду наркотиков. А все дело в том что всё завуалировано и недоказуемо. А кому это надо, совсем другой вопрос.
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41
Denis 6 часов назад
в наркомании и алкоголизме виноват рэп..хорошо,а кто раньше в этом был виноват?
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16k
BillyBonzz 7 часов назад
Что делала группа RASA под фонарём и при чём здесь пчеловод?
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3k
Majul 7 часов назад
Кто это пилять, какие пчелы, какой пчеловод. Кому это нахер интересно вообще?
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169
andrey 9 часов назад
поначалу хотел что то написать ! но мой мозг просто отказываеться понимать то что написано в посте !
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28k
Элек Мек 9 часов назад
Что делала группа RASA под фонарём и при чём здесь пчеловод?
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29k
Опаньки 10 часов назад
очень жаль, что чтобы поставить диз нужно зайти в пост, а не как раньше из главного меню.

и давно уже нужно было добавить две кнопки: МОДЕРАТОР и Следственный комитет...
Ребята видимо еще не "вкурили"...
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2k
Voland 10 часов назад
Это кто такие? Хотя пофиг;) Не знал и не хочу
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7k
Шурум-бурум 10 часов назад
Ссылка youtu.be
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41
Denis Шурум-бурум 6 часов назад
лучший наркотик,это музыка!
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5k
hhwost 11 часов назад
статья 6.13 КоАП РФ
статья 230 УК РФ
и так чем занята наша прокуратура, что ей некогда?
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5k
АлександрЧестный 11 часов назад
Обычный набор слов в рифму (не связных), а если в рифму не идет то голосом вставить можно.
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