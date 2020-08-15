1.
2.
Гретхен Мол
3.
Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте
4.
Сальма Хайек
5.
Чарли Чаплин на репетиции боя в фильме "Золотая Лихорадка", Лондон 1924 год.
6.
Мэрилин Ланж
7.
Французы нашли новогоднюю фотосессию Высоцкого и Влади 78 года.
8.
Валентин Гафт и Ольга Остроумова
О, какой самообман.
С нами стены, бра, обои,
Ночь, шампанское, диван.
С нами тишина в квартире
И за окнами капель,
С нами всё, что в этом мире
Опустилось на постель.
Мы – лишь точки мирозданья,
Чья-то тонкая резьба,
Наш расцвет и угасанье
Называется – судьба.
Мы в лицо друг другу дышим,
Бьют часы в полночный час,
А над нами кто-то свыше
Всё давно решил за нас.
9.
Художники. 1988
10.
Людмила Чурсина
11.
Лиз Рене 1969
12.
Джин Сиберг
13.
Бриттами Мерфи
14.
Гретхен Мол
15.
Элейн Стюарт / дома в Лос-Анджелесе / фото Эрла Лифа, 1957 г.
16.
Сильвестр и Клаудия, 90-е
17.
Лерой Принц
18.
Сидни Поллак и Аль Пачино
19.
Татьяна Самойлова, Марина Стриженова и Элизабет Тейлор в Москве, лето 1961 года .
20.
Джейн Мэнсфилд и Софи Лорен, 1957 г.
21.
Джоди Фостер, Роберт де Ниро и Мартин Скорсезе, 1975 г
22.
Бьорк, 1999 год
23.
Игорь Ильинский с сыном.
24.
Анастасия Вертинская и Иннокентий Смоктуновский на премьере фильма "Гамлет". 1964 год.
25.
Брижит Бардо и Морис Роне в фильме «Женщины», 1969.
26.
Мишель Мэрсье
27.
Элвис Пресли и Мэри Селф на мотоцикле Харли-Дэвидсон, 1971 год
28.
Катрин Денёв
29.
Людмила Гурченко и Вячеслав Тихонов. 1990 год.
30.
Мадонна.
31.
Мэрайя Кери и Уилл Смит, 1988 г
32.
Михаил Барышников и 17-летняя Ума Турман, 1987 год.
33.
Итальянский актёр и музыкант Адриано Челентано. Москва, 1987 год.
34.
Актриса Клаудия Кардинале 1967 год
35.
Боно, Пол Маккартни и Фредди Меркьюри на фестивале Live Aid, 1985 год
36.
Эрнест Хемингуэй в своем доме на Кубе, 1947 год
37.
Борис Карлофф в образе монстра Франкенштейна попивает чаёчек, 1931 год
38.
Лита Милан, 1950-е...
39.
Анджелина Джоли, 1994 год
40.
Моника Беллуччи
Источник:
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>>не умер! Это так только бухарикам кажется. Ну и тем, на кого
>>осень действует.
Ты спутал Элвиса с Цоем
это Цой ЖИВ
а еще ты спутал авгут (он же еще не закончился?) с осенью
в следюущий раз когда с дядей Вовой (со мной) решишь поострить
ну готовься хотя бы по лучше
https://erofishki.cc/3116961-mjerilin-lanzh.htmlhttps://erofishki.cc/3116961-mjerilin-lanzh.html
всегда почему-то вспоминаю эту страшную смерть когда вижу его фото
завидовать тут нечему
все мы умрем
что не верите? ну немного несколько лет подождите
я вот только сейчас, ну вот не давно перестал спешить
и радуюсь да даже этим последним дням лета 2020 года радуюсь
в парке около фонтана гуляю с дочкой и радуюсь этим моментам
а вечно молодым, быть хочется тем у кого ничего нету, мне уже не нужно быть молодым, я уже хочу, просто смотреть как моя дочка бегает около фонтана и радуется ну и я радуюсь
и попытаюсь запомнить этот счастливый наш день
(надеюсь у нас много еще будет таких дней)