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Люди и лица

Люди и лица (40 фото)

Автор:
15 августа 2020 23:12
Метки: знаменитости   интересно   фото   
597
40
Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди.

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Метки: знаменитости   интересно   фото   
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10  комментариев
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6k
Прохожий3 5 часов назад
Фотки прикольные. Но вот часть фоток не "лица и люди", а скорее "лица и сиськи"))
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6k
Прохожий3 Андрей Донченко 5 часов назад
Я старался))
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8k
Хью́берт 45 минут назад
Люди и лица
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−89
Владимир 4 часа назад
более половину фоток тут не про людей, а про сиськи
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−89
Владимир 4 часа назад
>>Prostovopros Владимир Минуту назад Ну так Элвис же вовсе и
>>не умер! Это так только бухарикам кажется. Ну и тем, на кого
>>осень действует.

Ты спутал Элвиса с Цоем
это Цой ЖИВ

а еще ты спутал авгут (он же еще не закончился?) с осенью

в следюущий раз когда с дядей Вовой (со мной) решишь поострить
ну готовься хотя бы по лучше
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13k
AlexЕЙ 5 часов назад
Мой пост про прекрасные глаза Мэрилин Ланж.)
https://erofishki.cc/3116961-mjerilin-lanzh.htmlhttps://erofishki.cc/3116961-mjerilin-lanzh.html
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−89
Владимир 5 часов назад
Эдвис Пресли умер от запора
всегда почему-то вспоминаю эту страшную смерть когда вижу его фото

завидовать тут нечему

все мы умрем
что не верите? ну немного несколько лет подождите


я вот только сейчас, ну вот не давно перестал спешить
и радуюсь да даже этим последним дням лета 2020 года радуюсь

в парке около фонтана гуляю с дочкой и радуюсь этим моментам

а вечно молодым, быть хочется тем у кого ничего нету, мне уже не нужно быть молодым, я уже хочу, просто смотреть как моя дочка бегает около фонтана и радуется ну и я радуюсь
и попытаюсь запомнить этот счастливый наш день
(надеюсь у нас много еще будет таких дней)
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7k
Prostovopros Владимир 4 часа назад
Ну так Элвис же вовсе и не умер! Это так только бухарикам кажется. Ну и тем, на кого осень действует.
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