Очаровательные клыкастые домашние любимцы

Многие заводят котов, мечтая о том, как те будут спать у них на коленях, свернувшись калачиком, и сопровождая все это приятным мурчанием. Но не зря коты в тесном родстве с куда более агрессивными и пугающими кошачьими, поэтому замашки хищников то и дело у них проскакивают. Люди делятся в сети тем, как неожиданно мило и пугающее их пушистые проходимцы демонстрируют свой кошачий оскал.
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>> Потому и столько проблем
нет... ну что значит бухаю?
обычный бытовой алкоголоизм (у тебя его что ли нету?)
сильно бухаю.... ну бывает, перед сном н-а-х-у-я-р-ю-с-ь
но так... ну сколько в меня пива влезет ну 4-5 литров
крепкий алкоголь, ну только в семейном кругу, там коньяка или водки
(вино домашне, хот все его и хвалят - ну помои!!!! откровенные помои)
1-2 раза в неделю вечером перед сном пива могу выпить
1-2 раза в год водки или коньяка за семейным застролльем
я сильно бухаю?
пятый кот за 6 лет!!!!
ну вот сегодня пришла жена и плачет, кота сбили у тещи
(дочке еще не говорили)
вот почем я (я то же быстро иногда езжу) ну вот почему я за всю жизнь
(стаж вождения с 1997 г) ни одного котика и ни одного песика не сбил??