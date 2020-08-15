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Очаровательные клыкастые домашние любимцы

Очаровательные клыкастые домашние любимцы (14 фото)

Автор:
15 августа 2020 21:17
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   коты   фото   
548
14

Многие заводят котов, мечтая о том, как те будут спать у них на коленях, свернувшись калачиком, и сопровождая все это приятным мурчанием. Но не зря коты в тесном родстве с куда более агрессивными и пугающими кошачьими, поэтому замашки хищников то и дело у них проскакивают. Люди делятся в сети тем, как неожиданно мило и пугающее их пушистые проходимцы демонстрируют свой кошачий оскал.

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Метки: животные   интересно   коты   фото   
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5  комментариев
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−89
Владимир 4 часа назад
>>Prostovopros Владимир 2 минуты назад Бухаешь ты, Володя сильно.
>> Потому и столько проблем

нет... ну что значит бухаю?
обычный бытовой алкоголоизм (у тебя его что ли нету?)
сильно бухаю.... ну бывает, перед сном н-а-х-у-я-р-ю-с-ь
но так... ну сколько в меня пива влезет ну 4-5 литров

крепкий алкоголь, ну только в семейном кругу, там коньяка или водки
(вино домашне, хот все его и хвалят - ну помои!!!! откровенные помои)

1-2 раза в неделю вечером перед сном пива могу выпить
1-2 раза в год водки или коньяка за семейным застролльем

я сильно бухаю?
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47
rusya12121 48 минут назад
Фотки котиков очень милые. Описание странное какое-то. Ну логично, что у них клыки. Они же хищные животные как-никак. От этого они не становятся менее ласковыми и любви в них не отбавляется же.
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−89
Владимир 6 часов назад
поделюсь своим горем
пятый кот за 6 лет!!!!
ну вот сегодня пришла жена и плачет, кота сбили у тещи
(дочке еще не говорили)

вот почем я (я то же быстро иногда езжу) ну вот почему я за всю жизнь
(стаж вождения с 1997 г) ни одного котика и ни одного песика не сбил??
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7k
Prostovopros Владимир 5 часов назад
Бухаешь ты, Володя сильно. Потому и столько проблем.
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7k
ScorpionDS Владимир 3 часа назад
Капец, может не стоит заводить животных, если нет возможность обеспечить им безопасность? Ну честно, дворовые коты без хозяев живут по 6 лет в среднем ...
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