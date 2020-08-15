Очаровательные клыкастые домашние любимцы

Многие заводят котов, мечтая о том, как те будут спать у них на коленях, свернувшись калачиком, и сопровождая все это приятным мурчанием. Но не зря коты в тесном родстве с куда более агрессивными и пугающими кошачьими, поэтому замашки хищников то и дело у них проскакивают. Люди делятся в сети тем, как неожиданно мило и пугающее их пушистые проходимцы демонстрируют свой кошачий оскал.