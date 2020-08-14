Это лето "Выше радуги"

Любопытно, что за главного героя не только пели, но и говорили. Замечательно с дубляжом справился Дмитрий Харатьян. В этом фильме вообще много переозвучаний актёров. Так за Катю Парфёнову поёт украинская рок-певица Вика Врадий. За клоуна Юрия Куклачёва исполнившего роль Ивана Ивановича говорит Михаил Кононов.

Кстати, Куклачёв фактически играл сам себя со своими любимыми кошками и это было мило. Ольгу Машную - учительницу физкультуры, которая, казалось бы и сама может озвучить роль, переозвучила Ольга Громова. А за Татьяну Басову, играющую роли учительницы истории Светланы Михайловны и таинственной волшебницы Сирены Ахиллоевны говорит Инга Третьякова, а поёт Алла наша Борисовна Пугачёва.

И её песню и клиповый видеоряд к ней, я считаю совершенно шикарными и недооценёнными публикой.