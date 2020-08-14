Это лето "Выше радуги"

В мае 1986 года юношеский кинематограф взорвал фильм "Выше радуги" Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Наивная сказка о том, что нельзя врать, переделанная на современный манер, влюбила в себя миллионы детей, да что там детей, взрослых по всему Советскому Союзу. Снятый в летнем Таллине и на балтийском побережье фильм располагал к романтике и юношеской влюблённости.
Дмитрий Марьянов, исполнитель роли Алика Радуги, моментально стал объектом обожания девчонок, а Катя Парфёнова в роли Даши Строгановой влюбила в себя мальчишек, а песни из этого фильма композитора Юрия Чернавского и поэта Леонида Дербенёва поют до сих пор.
За Марьянова в фильме поёт Владимир Пресняков-младший. Любопытно, что изначально роль Алика Радуги хотел сыграть именно он. Совершенно справедливо он понял, что фильм может стать культовым, а девчонки будут вешаться на исполнителя главной роли гроздьями.
Но режиссёр предпочёл вместо Преснякова Дмитрия Марьянова с чуть смущённой обаятельной улыбкой. И это стало на какой-то момент конфликтом между артистами, который, впрочем, быстро сошёл на нет, так как Пресняков-младший на волне фильма и последующих гастролей и ротаций на радио и ТВ стал намного более популярнее Марьянова.
И, конечно же, главной песне фильма стал легендарный "Зурбаган".
Но режиссёр предпочёл вместо Преснякова Дмитрия Марьянова с чуть смущённой обаятельной улыбкой. И это стало на какой-то момент конфликтом между артистами, который, впрочем, быстро сошёл на нет, так как Пресняков-младший на волне фильма и последующих гастролей и ротаций на радио и ТВ стал намного более популярнее Марьянова.
И, конечно же, главной песне фильма стал легендарный "Зурбаган".
Владимир Пресняков-мл. - "Зурбаган"
Любопытно, что за главного героя не только пели, но и говорили. Замечательно с дубляжом справился Дмитрий Харатьян. В этом фильме вообще много переозвучаний актёров. Так за Катю Парфёнову поёт украинская рок-певица Вика Врадий. За клоуна Юрия Куклачёва исполнившего роль Ивана Ивановича говорит Михаил Кононов.
Кстати, Куклачёв фактически играл сам себя со своими любимыми кошками и это было мило. Ольгу Машную - учительницу физкультуры, которая, казалось бы и сама может озвучить роль, переозвучила Ольга Громова. А за Татьяну Басову, играющую роли учительницы истории Светланы Михайловны и таинственной волшебницы Сирены Ахиллоевны говорит Инга Третьякова, а поёт Алла наша Борисовна Пугачёва.
И её песню и клиповый видеоряд к ней, я считаю совершенно шикарными и недооценёнными публикой.
Кстати, Куклачёв фактически играл сам себя со своими любимыми кошками и это было мило. Ольгу Машную - учительницу физкультуры, которая, казалось бы и сама может озвучить роль, переозвучила Ольга Громова. А за Татьяну Басову, играющую роли учительницы истории Светланы Михайловны и таинственной волшебницы Сирены Ахиллоевны говорит Инга Третьякова, а поёт Алла наша Борисовна Пугачёва.
И её песню и клиповый видеоряд к ней, я считаю совершенно шикарными и недооценёнными публикой.
Алла Пугачёва - "Сирена"
Ну и как не вспомнить просто бомбовый хит "Спит придорожная трава" ("Острова"), который после выхода фильма звучал вместе с "Зурбаганом" из каждого утюга.
Владимир Пресняков-мл. - "Спит придорожная трава"
А "Кот в мешке" был третьей песней к двум предыдущим, который рвал хит-парады
Владимир Пресняков-мл. - "Кот в мешке"
Вечно простуженного отца, (интересно, а почему он всё время болеет) сыграл Михаил Боярский. Сыграл в своём стиле и даже Пират, в "Песне глухого пирата", тот же д'Артаньян, но более туповатый.
Михаил Боярский - "Песне глухого пирата"
Практически впервые в фильме был показан набирающий сумасшедшую популярность брейк-данс, который исполняли артисты таллинской балетной школы, а главным хедлайнером танца был Анатолий Красник сыгравший роль Гоши Борщёва.
Михаил Боярский, Вика Врадий - "Стеклянный мир"
В фильме мы также слышим тему, которая стала главной темой для песен "Стюардесса по имени Жанна" Владимира Преснякова-мл.; "Танго разбитых сердец" Валерия Леонтьева; "Город" Евгения Куликова. Юрий Чернавский смог гениально продать одну и ту же тему разным исполнителям. Молодец!
Михаил Боярский - "Только раз"
Лето, доброта, улыбки, ностальгия - вот, что сразу приходит на ум при воспоминании о фильме "Выше радуги". И хочется его пересматривать, и хочется переслушивать замечательные песни.
Владимир Пресняков-мл. - "Фотограф"
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Метки: исполнители кино музыка
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между зубьев тогда?