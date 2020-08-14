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Это лето "Выше радуги"

Это лето "Выше радуги" (2 фото + 8 видео)

Автор:
14 августа 2020 22:13
Метки: исполнители   кино   музыка   
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В мае 1986 года юношеский кинематограф взорвал фильм "Выше радуги" Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Наивная сказка о том, что нельзя врать, переделанная на современный манер, влюбила в себя миллионы детей, да что там детей, взрослых по всему Советскому Союзу. Снятый в летнем Таллине и на балтийском побережье фильм располагал к романтике и юношеской влюблённости.

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Метки: исполнители   кино   музыка   
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7  комментариев
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5k
Агент Безопасной Национальности 5 часов назад
А мне больше книга понравилась...
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Олег Агент Безопасной Национальности 5 часов назад
До армии,в начале 80-х прочёл книгу,-получил море удовольствия,после срочной в 1987 посмотрел фильм, и знаете,мне /как тогда казалось взрослому всё прошедшему мужику/очень понравилась эта добрая,сегодня немного наивная киносказка.
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4k
Miraton Час назад
А я пойду куплю, и выпущу кота...
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632
Uggla 2 часа назад
Да! Алла талантлива. в 1986г.
А чем ей щель замазали - ыыыыы
между зубьев тогда?
Да! Алла талантлива. в 1986г. А чем ей щель замазали - ыыыыы между зубьев тогда?
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656
Oort 4 часа назад
Классный фильм. не для подростков. Ну по крайней мере мне в годы ГГ никак не зашёл.
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