Давайте вспомним этих замечательных котов, кошечек и котяток. Большие и маленькие, домашние и дикие,дружащие с мышками и даже с собаками, самые разные и самые любимые. Все они были созданы когда-то давным-давно, но до сих пор продолжают радовать детей и взрослых.

Котёнок по имени Гав Эту маленькую прелесть просто невозможно не любить. Сколько в нем любопытства, добра и наивности!

Кот Василий, «Возвращение блудного попугая» Этого красавца зовут Василий, в мультфильме его по имени не называли, но вот в книге Александра Курляндского звали кота именно так. На фоне неугомонного попугая Кеши Василий этакий эталон счастливого кота - толстый, ленивый. Его, вообще, все устраивает.

Чучело-мяучело Жизнь этого котёнка сложно назвать хорошей, все его ругают, а все из-за того, что он хотел спеть песенку. Но как и положено в хороших сказках все у котенка получится, и друзей завел и молока дали.

Матильда, «Малыш и Карлсон» Грациозная Матильда, способная поставить на место кого угодно очень похожа на свою хозяйку. Но устоять перед любовью маленького щенка она не смогла.

Миледи, «Пёс в сапогах» Еще одна красавица! Кошачья копия Миледи практически ничем не отличается от своей киноверсии. Хитрость и кудри присутствуют.

Кот Леопольд Терпению этого кота могут позавидовать все родители и учителя. На любые выходки двух неугомонных мышей он отвечал своей знаменитой фразой - "Ребята, давайте жить дружно!"

Кот Матроскин, "Трое из Простоквашино" Очень практичный кот, который прекрасно понимает, что зимой надо в валенках ходить, а бутерброды с колбасой есть правильно! А главное, какой он хозяйственный!

Кот, который гулял сам по себе Классический пример свободолюбия кота. Он сам выбирает, когда прийти, а когда уйти. Он не слуга и не друг. И это не люди его приручили, а он сам решил остаться.

Василий, «Котёнок с улицы Лизюкова» Обычно коты не любят путешествовать, а вот Василию придется пережить целое приключение. Занесла его судьба в далекую Африку. Очень забавный мультфильм.

Кот, который умел петь На что только не пойдет влюбленный кот. Особенно когда его не замечают!

Кот Бабы Яги, "Домовенок Кузя" Размеренная жизнь этого очаровательного кота резко меняется после того, как в избушке Бабы Яги появляется домовенок Кузя.

Кот из "Ну, погоди!" Роль у этого кота была эпизодическая, но зато какая! Настоящий фокусник и маг! Он заклинатель змей!

Кот из "Бременских музыкантов" Еще один талантливый фокусник и музыкант!

Кот из "Голубой щенок" Этого Кота озвучил Андрей Миронов, а Пирата- Михаил Боярский. И даже несмотря на то, что герои они отрицательные, но чертовски харизматичные.

Кот Баюн, "Ивашка из дворца пионеров" Упитанный красавец, способный взглядом усыпить и мышку, и птичку.

Как мыши кота хоронил Замечательная история о дружбе мышей и кота. Кот шедеврален!

Пес и Кот История о том, откуда взялась вражда между собаками и кошками. Спойлер - во всем виноват козел.

Котенок, "Чертенок с пушистым хвостом" Два незадачливых пса похитили маленького рыжего котёнка, чтобы потребовать от папы-кота выкуп в виде бараньей ноги, которую он только что купил. Но лучше бы они этого не делали…

Отчаянный Кот Васька Забавная история о том, как из любой ситуации можно найти выход.

Кот в сапогах Коты очень умные животные. Этот кот и волшебника одолел и хозяину помог.