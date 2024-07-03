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Нейросеть сгенерировала эффектный показ мод

Нейросеть сгенерировала эффектный показ мод

Автор:
03 июля 2024 12:14
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   ИИ   Нейросеть   круто   мода   модель   фантазия   чудеса   
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Искусство позволяет нам изобразить мир, в котором мы хотели бы жить, и нейросети все чаще помогают с эти. Хотя AI-искусство сейчас является предметом жарких споров, у него есть применение, которое позволяет художникам экспериментировать и преодолевать устаревшие барьеры.

Такое ощущение, что это день открытых дверей в аду, ну или межгалактический показ моды, инопланетный стиль...

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Метки: Видео   ИИ   Нейросеть   круто   мода   модель   фантазия   чудеса   
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20k
banzai7 Час назад
Нейросатанисты
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17k
_Tango_ 38 минут назад
Вот этот вариант куда как лучше
Ссылка vk.com
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537
Самуил Маршак 50 минут назад
Видимо, манекенщицы скоро пополнят ряды исчезнувших профессий, наряду с трубочистами, фонарщиками, телефонистками и водовозами.
Зачем они будут нужны, когда такие “красавицы и красавцы» нажатием одной клавиши генерятся!
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1k
DuckTales Час назад
круто
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