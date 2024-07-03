Нейросеть сгенерировала эффектный показ мод

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Искусство позволяет нам изобразить мир, в котором мы хотели бы жить, и нейросети все чаще помогают с эти. Хотя AI-искусство сейчас является предметом жарких споров, у него есть применение, которое позволяет художникам экспериментировать и преодолевать устаревшие барьеры.
Такое ощущение, что это день открытых дверей в аду, ну или межгалактический показ моды, инопланетный стиль...
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Зачем они будут нужны, когда такие “красавицы и красавцы» нажатием одной клавиши генерятся!