Нейросеть сгенерировала эффектный показ мод

Искусство позволяет нам изобразить мир, в котором мы хотели бы жить, и нейросети все чаще помогают с эти. Хотя AI-искусство сейчас является предметом жарких споров, у него есть применение, которое позволяет художникам экспериментировать и преодолевать устаревшие барьеры.