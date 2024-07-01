Китаянка упустила свой мотороллер, когда забирала мешок

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Камера наблюдения, установленная в сельской местности в Китае, запечатлела курьезный случай. Женщина подъехала на мотороллере к мешку с неизвестным содержимым на обочине и решила забрать его. В какой-то момент она упустила мотороллер.
Крепко держа мешок, женщина бросилась догонять "сбежавшее" от неё транспортное средство.
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