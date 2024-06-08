Глава "Сбера" Греф устроил разборки с таксистами в Горно-Алтайске

Глава крупнейшего банка страны отчитал частных извозчиков за парковку и внешний вид.
Председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф устроил разнос так называемым бомбилам на территории аэропорта Горно-Алтайска. Когда именно были записаны появившиеся сегодня кадры, неизвестно. Зато известно, что в апреле нынешнего года "Сбер" стал единоличным владельцем местного аэропорта, выкупив 60% акций у АФК "Система". Таким образом, можно предположить, что инцидент произошёл не так давно, когда Греф вместе с командой приехал осматривать новые "владения".
Насколько известно, аэропорт в Горно-Алтайске скоро будут перестраивать и Греф в первый свой приезд решил навести порядок. Начал с малого, подошёл к группе таксистов и принялся их отчитывать за парковку и внешний вид. Греф назвал таксистов "бандой" и пригрозил двоим пререкавшихся с ним, что они больше не будут работать на этой территории.
"Ещё рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не будет. Понял? Друзья, если ещё раз здесь вот так соберётесь, вас здесь больше не будет никого", — заявил таксистам Греф.
Затем глава "Сбера" переключился на мужчину в майке и коротких шортах. Греф обвинил его, что тот "стоит в трусах" и потребовал, чтобы таксист так больше не одевался. После этого чиновник потребовал его назвать свою фамилию. Таксист в ответ попросил представится Грефа.
"Я — собственник этого аэропорта. А ты кто? Фамилия твоя какая? Моя фамилия — Греф", — говорит банкир и пытается схватить таксиста за очки.
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Если верить одному блогеру, который провёл своё расследование, мужчину в "трусах" зовут Павлом Неретиным и он является "главой" местных бомбил, орудующих возле аэропорта. Он всячески оберегает злачное место, отгоняя как частников, так и легальных таксистов, и берёт со своих "сотрудников" по 50% стоимости поездки. Ну а "сотрудники" в свою очередь уже накручивают ценник для пассажиров на своё усмотрение.
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-в большинстве маленьких городов такая привокзальная мразь живет еще по понятиям 90х. Место им -на нарах.
свободные хлопковые или льняные брюки и свободная рубашка с коротким рукавом идеальны в жару до примерно 40. выше 40, наоборот, эффективнее плотно одеваться, как в средней азии, потому что собственная температура ниже температуры окружающей среды.
таких как он надо вешать
И сам тварь конченая
Нас простых людей считает за быдло и этого не скрывает
Я желаю ему и его семье страшных мучений и никогда не умирать!!!:)
Горный Алтай - это было такое место отдыха для всех желающих. Желающие были из соседних областей. Потом туда москвичи денег вложили, дороги построили.... Потом ковид, санкции и все такое. Теперь это хорошее место отдыха в России с ценами как забугром не так давно. Видимо, сбер в туристический бизнес вложился.
Я как-то в командировку прилетел в Новосибирск. Так от аэропорта в город меня за 1500 доставили, хотя нормальная цена, как потом местные сказали, 500! Потому что в город надо всем возвращаться.
Черти они, вот и всё. Я тут обеими руками за дядю Германа.
Благо есть нормальные агрегаторы
Как они там стоят надо послушать местных. Но не удивлюсь, если как хочется. И сказать им никто ничего не может, потому что полиция скорее всего на зарплате, а простой обыватель рискует отправиться в кому.