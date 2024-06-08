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Глава "Сбера" Греф устроил разборки с таксистами в Горно-Алтайске

Глава "Сбера" Греф устроил разборки с таксистами в Горно-Алтайске

Автор:
08 июня 2024 18:38
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Герман Греф   Горно-Алтайск   аэропорт   конфликт   таксисты   
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Глава крупнейшего банка страны отчитал частных извозчиков за парковку и внешний вид.

Председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф устроил разнос так называемым бомбилам на территории аэропорта Горно-Алтайска. Когда именно были записаны появившиеся сегодня кадры, неизвестно. Зато известно, что в апреле нынешнего года "Сбер" стал единоличным владельцем местного аэропорта, выкупив 60% акций у АФК "Система". Таким образом, можно предположить, что инцидент произошёл не так давно, когда Греф вместе с командой приехал осматривать новые "владения".


Насколько известно, аэропорт в Горно-Алтайске скоро будут перестраивать и Греф в первый свой приезд решил навести порядок. Начал с малого, подошёл к группе таксистов и принялся их отчитывать за парковку и внешний вид. Греф назвал таксистов "бандой" и пригрозил двоим пререкавшихся с ним, что они больше не будут работать на этой территории.


"Ещё рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не будет. Понял? Друзья, если ещё раз здесь вот так соберётесь, вас здесь больше не будет никого", — заявил таксистам Греф.


Затем глава "Сбера" переключился на мужчину в майке и коротких шортах. Греф обвинил его, что тот "стоит в трусах" и потребовал, чтобы таксист так больше не одевался. После этого чиновник потребовал его назвать свою фамилию. Таксист в ответ попросил представится Грефа.


"Я — собственник этого аэропорта. А ты кто? Фамилия твоя какая? Моя фамилия — Греф", — говорит банкир и пытается схватить таксиста за очки.

Если верить одному блогеру, который провёл своё расследование, мужчину в "трусах" зовут Павлом Неретиным и он является "главой" местных бомбил, орудующих возле аэропорта. Он всячески оберегает злачное место, отгоняя как частников, так и легальных таксистов, и берёт со своих "сотрудников" по 50% стоимости поездки. Ну а "сотрудники" в свою очередь уже накручивают ценник для пассажиров на своё усмотрение.

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Метки: Видео   Герман Греф   Горно-Алтайск   аэропорт   конфликт   таксисты   
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63  комментария
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16k
Александр 2 часа назад
А вот втащил бы таксист этому дедуле - ему бы переводы полетели ото ВСЕХ клиентов СборБанка))))
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0
Владимир 13 секунд назад
фэйк, конкретный
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10k
Сергей Минуту назад
Т.е. Греф решил разобраться почему он здесь не главный и денюшка катится мимо сбера?
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1k
TruckerOrphan 3 минуты назад
А говорят в России гей пропаганда запрещена ... Таксист, милашка в белом, живая реклама ЛГБТ, бля!
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260
Андрей Маркин 6 минут назад
Слова Грефа напрашиваются на проверку: аэропорт принадлежит Сберу, 50 процентов + 1 акция Сбера принадлежит государству. Остальное - акционерам. Должность Грефа - председатель правления Сбера. Назначаемая должность. То есть, сегодня он - председатель правления, а завтра может быть ЛЕГКО освобожден. Греф за базар, что он хозяин аэропорта готов ответить?
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18k
Вася 18 минут назад
очередное быдло возомнившее себя князьком
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3k
Старожил 19 минут назад
Какой же это Греф?

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2k
Александр 24 минуты назад
Ой, таксишка такой симпатяга) шортики - огонь) Греф - гавно, таксисты не лучше, сам работал)))
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1k
Хаим Каценеленбоген Полчаса назад
совершеннолетний мужчина за пределами пляжа не должен появляться в трусах и майке.
свободные хлопковые или льняные брюки и свободная рубашка с коротким рукавом идеальны в жару до примерно 40. выше 40, наоборот, эффективнее плотно одеваться, как в средней азии, потому что собственная температура ниже температуры окружающей среды.
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11k
Zhora Полчаса назад
Привокзальные и аэропортовские бомбилы - это реально скоты. Они хуже цыган, их ненавидят вообще ВСЕ. Достаточно вспомнить теракт в Домодедово, когда эти скоты взвинтили ценники (от своих завышенных) ещё в 20-30 раз. Так что гнать этих дармоедов в шею!
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72
Михаил Селин Полчаса назад
греф чмошник и ублюдок
таких как он надо вешать
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72
Михаил Селин Mazter 22 минуты назад
он глава сбера,смого ублюочного банка в России
И сам тварь конченая
Нас простых людей считает за быдло и этого не скрывает
Я желаю ему и его семье страшных мучений и никогда не умирать!!!:)
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10k
Роман 36 минут назад
Хрен с ними, с труселями. Зачем Сбер аэропорт выкупил? Че там вообще, намечается туристический движ? Пора земельку там приглядывать? ))
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5k
Евгений 36 минут назад
Сейчас любой умный, да просто более менее здравомыслящий человек не будет брать такси на вокзале или в эропорту. Он такси вызовет через агрегатора, а не будет платить в 5 раз больше. Эти же бомбилы не хотят весь день крутить баранку, они хотят отвезти несколько лохов и все-план на день выполнен
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40
Sonne-1 42 минуты назад
Гнать этих деток 90ых метлой, таксисты блин
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458
deadDEVIL 44 минуты назад
Бомбилам-разводилам место у параши!
Я как-то в командировку прилетел в Новосибирск. Так от аэропорта в город меня за 1500 доставили, хотя нормальная цена, как потом местные сказали, 500! Потому что в город надо всем возвращаться.
Черти они, вот и всё. Я тут обеими руками за дядю Германа.
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769
Игорь 53 минуты назад
Правильно сделал. Этих бомбил надо гнать в шею отовсюду. Самые гнусные твари из около доходных мест. Жаль , что продолжения нет.
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10k
wild cat 56 минут назад
греф, давай в барнаул, в аэропорт, федерального значения, и разгони бомбил, которые вообще краёв не видят!
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5k
РАТНИК Час назад
Да норм Греф смелый мужик - есть хорошие таксисты, а есть беспредельщики как эти.
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52k
Элек Мек Час назад
Пурга какая то,банковские оккупанты без охраны не ездЮт.
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19k
GROMOZEKA Час назад
Аэропортовские таксисты, это самый гадкий скот из всего вида перевозчиков.
Благо есть нормальные агрегаторы
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42k
АнтонПолднев Час назад
Я даже в лютую жару никогда не позволял себе выйти на линию в майке и трусах. Светлые лёгкие штаны и футболка. А водить в сланцах вообще опасно.
Как они там стоят надо послушать местных. Но не удивлюсь, если как хочется. И сказать им никто ничего не может, потому что полиция скорее всего на зарплате, а простой обыватель рискует отправиться в кому.
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Burzum
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