Задержать за 60 минут: карманного вора задержали спустя час после кражи

Полицейским понадобилось меньше часа, чтобы вычислить и задержать карманного вора, который орудовал в московском метро. На записи с камер наблюдения видно, как мужчина в красной куртке крадёт из кармана плаща пассажирки телефон и скрывается. Пропажу телефона женщина обнаружила уже в вагоне метро и обратилась к полицейским на следующей станции. Просмотрев записи с камер, полицейские дали коллегам ориентировку и подозреваемого задержали на на станции "Киевская".

"Преступление было совершено на платформе станции метро «Каховская» Большой кольцевой линии. При посадке в вагон злоумышленник вытащил смартфон из кармана пассажирки. Вскоре он был задержан на станции «Киевская» Кольцевой линии. Смартфон изъят и в ближайшее время будет возвращен владелице", — написала представитель МВД Ирина Волк.