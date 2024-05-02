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Задержать за 60 минут: карманного вора задержали спустя час после кражи

Задержать за 60 минут: карманного вора задержали спустя час после кражи

Автор:
02 мая 2024 15:14
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Метро   Москва   Телефон   задержание   кража   
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Подозреваемый в краже даже не успел выйти из метро.

Полицейским понадобилось меньше часа, чтобы вычислить и задержать карманного вора, который орудовал в московском метро. На записи с камер наблюдения видно, как мужчина в красной куртке крадёт из кармана плаща пассажирки телефон и скрывается. Пропажу телефона женщина обнаружила уже в вагоне метро и обратилась к полицейским на следующей станции. Просмотрев записи с камер, полицейские дали коллегам ориентировку и подозреваемого задержали на на станции "Киевская".



"Преступление было совершено на платформе станции метро «Каховская» Большой кольцевой линии. При посадке в вагон злоумышленник вытащил смартфон из кармана пассажирки. Вскоре он был задержан на станции «Киевская» Кольцевой линии. Смартфон изъят и в ближайшее время будет возвращен владелице", — написала представитель МВД Ирина Волк.

Сообщается, что следователь Следственного управления УВД на Московском метрополитене возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Карманнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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Метки: Видео   Метро   Москва   Телефон   задержание   кража   
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10  комментариев
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2k
Руслана Тарасова Час назад
Шо опять, очередной "ценный сиписиалист" из аула? Как же эти г@ндоны надоели. И вроде их по отношению ко всему населению и немного. Но как где дерьмо случается, кража, нарушение закона, другое преступление, обязательно торчит борода и уши "сиписиалиста" из кишлака или аула.
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1k
Тимур 16 минут назад
Красавчик, ещё специально красную куртку одел, чтобы из толпы в глаза бросался.
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6k
Роман Полчаса назад
Мне одному показалось, что парень в наушниках пропалил как этот утырок трубку вынул?
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4
Nick Lee Полчаса назад
О чем ты думал, дебил? Вряд ли он готовился воровать в самой приметной своей куртке, скорее крысиное нутро проснулось внезапно и взяло верх над хачатками разума
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75
Иван Сивиркин Nick Lee 23 минуты назад
У людей зачатки, у хачей хачатки? Прикольная опечатка :)
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13k
Rus77 40 минут назад
Ослоё6ы уже в карманники полезли, толи ещё будет...
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22k
КВТИУ-80 49 минут назад
Борода на всю скулу незрелого – уже почти 100% повод к успешному задержанию преступника... А ежели с наголовником можно сразу контрольный в тот же капюшон...
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7k
satra Час назад
Воровать нехорошо, а в Московском метро ещё и глупо.
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Burzum
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