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Мужчина перелез через балкон 11 этажа, чтобы спасти запертую бабушку

Мужчина перелез через балкон 11 этажа, чтобы спасти запертую бабушку

Автор:
24 апреля 2024 08:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 11 этаж   Видео   Спасение   бабушка   высота   екатеринбург   мужчина   
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Инцидент произошел в одной из высоток на Широкой речке в Екатеринбурге.

Слесарь ЖЭКа, рискую жизнью, спас бабушку, которую на балконе запер двухлетний внук. Инцидент произошел в высотке на Широкой речке в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в местных СМИ и соцсетях.


Жители высотки, где на балконе взаперти оказалась женщина, вначале позвонили в экстренные службы. Однако на помощь пришёл 42-летний слесарь ЖЭКа, которые без страховки перелез с балкона на 11 этаже на другой балкон. Мужчина с помощью отвертки открыл балконную дверь и освободил женщину.


Выяснилось, что раньше спаситель работал промышленным альпинистом.



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Метки: 11 этаж   Видео   Спасение   бабушка   высота   екатеринбург   мужчина   
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1  комментарий
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hpgjzsorqzo4 Час назад
Не проще было вскрыть входную дверь и не рисковать жизнью ?
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2982 поста (2898 в горячем)

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