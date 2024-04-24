Мужчина перелез через балкон 11 этажа, чтобы спасти запертую бабушку

Инцидент произошел в одной из высоток на Широкой речке в Екатеринбурге.
Слесарь ЖЭКа, рискую жизнью, спас бабушку, которую на балконе запер двухлетний внук. Инцидент произошел в высотке на Широкой речке в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в местных СМИ и соцсетях.
Жители высотки, где на балконе взаперти оказалась женщина, вначале позвонили в экстренные службы. Однако на помощь пришёл 42-летний слесарь ЖЭКа, которые без страховки перелез с балкона на 11 этаже на другой балкон. Мужчина с помощью отвертки открыл балконную дверь и освободил женщину.
Выяснилось, что раньше спаситель работал промышленным альпинистом.
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