Противостояние псов, которое больше похоже на танец

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Жители небольшого населенного пункта в Бразилии стали свидетелями забавной сцены, возникшей во время конфликта двух четвероногих друзей человека.
Любитель четвероногих питомцев, проживающий в небольшом бразильском населённом пункте, запечатлел забавную сцену во время противостояния двух собак.
Передвижение двух огрызавшихся друг на друга псов больше напоминало отрепетированный танец, чем противостояние. Видеоролик, размещённый несколько дней назад на страницах соцсетей, очаровал бразильских интернет-пользователей.
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