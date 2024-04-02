В Стерлитамаке парень спихнул с лестницы продавца, помешавшего ему воровать

17-летний оболтус с товарищами пришли в магазин поживиться, а когда их поймали с поличным, разозлились.
Полиция Башкирии разбирается с выходкой молодых парней, намеревавшихся обокрасть круглосуточный магазин. Продавец заметила их намерения и отобрала продукты, однако подростки решили без добычи из супермаркета не уходить. Они напали на женщину, спихнули её с лестницы, забрали товары и убежали.
Источник:
"Юные налетчики без стыда и совести грабят магазин и нападают на нашего продавца, принявшей весь удар на себя. Сие действие происходит в магазине "Орион" на Межрайбазе.
На лицо - по статье грабеж попадают эти лица!" - сообщает администрация магазина.
В результате падения у продавца - ушибы и гематомы. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на УВД города, подросткам нет 18 лет, однако это не отменяет наказания. Сейчас в инциденте разбирается полиция, и горожане надеются, что малолетним хулиганам их проступок не сойдёт с рук.
Источник:
- Короткий разговор французских силовиков с мародерами
- Приключение улыбчивого любителя сыра в магазине Ижевска
- Опытная сотрудница магазина не позволила девушке украсть украшение
- Активисты BLM воруют вещи из спортивного магазина
- В Иркутске задержали вооружённого ножом грабителя-сладкоежку