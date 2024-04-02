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В Стерлитамаке парень спихнул с лестницы продавца, помешавшего ему воровать

В Стерлитамаке парень спихнул с лестницы продавца, помешавшего ему воровать

Автор:
02 апреля 2024 08:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкортостан   Видео   Стерлитамак   кража   магазин   несовершеннолетние   полиция   
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17-летний оболтус с товарищами пришли в магазин поживиться, а когда их поймали с поличным, разозлились.

Полиция Башкирии разбирается с выходкой молодых парней, намеревавшихся обокрасть круглосуточный магазин. Продавец заметила их намерения и отобрала продукты, однако подростки решили без добычи из супермаркета не уходить. Они напали на женщину, спихнули её с лестницы, забрали товары и убежали.



"Юные налетчики без стыда и совести грабят магазин и нападают на нашего продавца, принявшей весь удар на себя. Сие действие происходит в магазине "Орион" на Межрайбазе.
На лицо - по статье грабеж попадают эти лица!" - сообщает администрация магазина.


В результате падения у продавца - ушибы и гематомы. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на УВД города, подросткам нет 18 лет, однако это не отменяет наказания. Сейчас в инциденте разбирается полиция, и горожане надеются, что малолетним хулиганам их проступок не сойдёт с рук.

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Метки: Башкортостан   Видео   Стерлитамак   кража   магазин   несовершеннолетние   полиция   
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5  комментариев
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61k
dima423 36 минут назад
Ну теперь это не кража а грабеж...
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2k
Daggers D. 5 минут назад
Нигерами себя возомнили?!
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14k
кот базилий 11 минут назад
Кина насмотрелись
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23k
Shtoppi 22 минуты назад
малолетние гопники-отморозки. таким ублюдкам самое место на нарах.
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3k
PbIBOK Полчаса назад
Посидит, пока следствие идёт, в изоляторе. И отсидит на зоне совершеннолетним!!!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1945 постов (1935 в горячем)

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