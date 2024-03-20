Пьяный Никита Кологривый укусил официантку и устроил дебош в ресторане

Никита Кологривый на данный момент один из самых ярких актеров, который снимается везде - в том числе и в культовом сериале "Слово пацана". У парня непростой характер и весьма большое самомнение. И он любит отличаться не совсем уместным поведением.
Сообщается, что актер приехал в новосибирский ресторан с 18 на 19 марта, где сильно выпил и устроил дебош. Кроме того, он приставал к молодым официанткам и предлагал им уединиться в номере, пишет "Абзац".
Издание пишет, что Никита подошел к одной из сотрудниц, лег на колени и предложил встретиться в более приватной обстановке. Девушка объяснила, что это невозможно, тогда он укусил ее за ногу.
В итоге Никита сцепился с несколькими парнями, что и попало на видео. Ресторан обратился в полицию, так как актер не принес извинений.
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99,9 % закончится карьера как у Ефрема!
Снимался в проходных сериалах, а после такой же проходной роли в сериале, почему то "выстрелившем", словил звезду.
Почитайте только, что он говорит о коллегах по съемочной площадке.