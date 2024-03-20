Пьяный Никита Кологривый укусил официантку и устроил дебош в ресторане

Сообщается, что актер приехал в новосибирский ресторан с 18 на 19 марта, где сильно выпил и устроил дебош. Кроме того, он приставал к молодым официанткам и предлагал им уединиться в номере, пишет "Абзац".



Издание пишет, что Никита подошел к одной из сотрудниц, лег на колени и предложил встретиться в более приватной обстановке. Девушка объяснила, что это невозможно, тогда он укусил ее за ногу.



В итоге Никита сцепился с несколькими парнями, что и попало на видео. Ресторан обратился в полицию, так как актер не принес извинений.