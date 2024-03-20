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Пьяный Никита Кологривый укусил официантку и устроил дебош в ресторане

Пьяный Никита Кологривый укусил официантку и устроил дебош в ресторане

Автор:
20 марта 2024 09:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Никита Кологривый   актер   драка   конфликт   официантка   укусил   
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Никита Кологривый на данный момент один из самых ярких актеров, который снимается везде - в том числе и в культовом сериале "Слово пацана". У парня непростой характер и весьма большое самомнение. И он любит отличаться не совсем уместным поведением.

Сообщается, что актер приехал в новосибирский ресторан с 18 на 19 марта, где сильно выпил и устроил дебош. Кроме того, он приставал к молодым официанткам и предлагал им уединиться в номере, пишет "Абзац".

Издание пишет, что Никита подошел к одной из сотрудниц, лег на колени и предложил встретиться в более приватной обстановке. Девушка объяснила, что это невозможно, тогда он укусил ее за ногу.

В итоге Никита сцепился с несколькими парнями, что и попало на видео. Ресторан обратился в полицию, так как актер не принес извинений.

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Метки: Видео   Никита Кологривый   актер   драка   конфликт   официантка   укусил   
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12  комментариев
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3k
Александр Ломовицкий 50 минут назад
Быдло актер из быдло сериала устроил пьяный дебош .
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6k
Отвратительный Мужик 5 минут назад
Что то мужика не в ту дверь потянуло
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61k
dima423 5 минут назад
Ну и фамилия... кало-гривый... но походу он кало-мозгий больше...
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3k
Шапкин 12 минут назад
А чё это за чушпан?
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229
Dima Полчаса назад
зазвездился чушпан, противно читать, смотреть и слушать!
99,9 % закончится карьера как у Ефрема!
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36k
Fat Lynx 43 минуты назад
Хер быдлячий! Чуток бабла срубил и зазвездился.
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96k
Доктор Джонс 43 минуты назад
Звезду поймал?
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14k
Алексей 45 минут назад
Да где он в попу актер?
Снимался в проходных сериалах, а после такой же проходной роли в сериале, почему то "выстрелившем", словил звезду.
Почитайте только, что он говорит о коллегах по съемочной площадке.
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6k
Александр 46 минут назад
Новый Панин...
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798
Шурман 47 минут назад
До этого поста я даже не знал что это и кто это !
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3k
Алекс Чебурашкин 52 минуты назад
чушпан
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