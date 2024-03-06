Псу пришёлся по душе бассейн с шариками

Домашние животные во многом похожи на маленьких детей. Часто они так же капризничают и вредничают или попадают в неприятности, а, кроме этого, им нравятся одни и те же игрушки. Это подтверждает собакен из видео, который чуть не сошел с ума от радости, когда его двуногому брату купили сухой бассейн с шариками.

Малыш отнесся к подарку нейтрально, а вот пёсель был вне себя от счастья. И это не удивительно, ведь вместо одного мячика он получил сразу несколько сотен мячиков, в которых, к тому же, можно купаться и прыгать. Ну разве может быть более идеальный сюрприз для песика?