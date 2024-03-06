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Псу пришёлся по душе бассейн с шариками

Псу пришёлся по душе бассейн с шариками

Автор:
06 марта 2024 07:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   дети   животные   собака   
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Родители купили своему ребёнку бассейн с шариками. Мальчик отнесся к подарку довольно сдержанно, а вот домашний пёс был в полном восторге.

Домашние животные во многом похожи на маленьких детей. Часто они так же капризничают и вредничают или попадают в неприятности, а, кроме этого, им нравятся одни и те же игрушки. Это подтверждает собакен из видео, который чуть не сошел с ума от радости, когда его двуногому брату купили сухой бассейн с шариками.

Малыш отнесся к подарку нейтрально, а вот пёсель был вне себя от счастья. И это не удивительно, ведь вместо одного мячика он получил сразу несколько сотен мячиков, в которых, к тому же, можно купаться и прыгать. Ну разве может быть более идеальный сюрприз для песика?

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   дети   животные   собака   
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