Мужчинам предложили бросить девушку за PS5, а женщинам — парня за Dyson

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Автор видео предложила парням бросить своих девушек за Play Station 5. Однако те отказались, поставив отношения со своими половинками выше дорогостоящего подарка. Потом она прошлась по девушкам...
Результат, конечно, шокировал.
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