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Мужчинам предложили бросить девушку за PS5, а женщинам — парня за Dyson

Мужчинам предложили бросить девушку за PS5, а женщинам — парня за Dyson

Автор:
29 февраля 2024 10:29
Сообщество : Юмор
Метки: Dyson   PS5   Видео   Реакция   девушки   опрос   отношения   парни   
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Автор видео предложила парням бросить своих девушек за Play Station 5. Однако те отказались, поставив отношения со своими половинками выше дорогостоящего подарка. Потом она прошлась по девушкам...

Результат, конечно, шокировал.

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Метки: Dyson   PS5   Видео   Реакция   девушки   опрос   отношения   парни   
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18  комментариев
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938
no. Час назад
первый курс театрально училища сыктывкара домашку делал?
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5k
Психологическая поддержка 12 минут назад
Бабы оказались умнее. А пацаны лохи ) могли уже вечером вместе со своими телочками в Бордерлендс компанию на двоих накатывать )
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1k
Просто чувак в интернете 15 минут назад
Да ладно хорош форсить тему мол все бабы шлюхи. В опросах такие как праило ТП и показывают. Вы спросите нормальную женщину она вас нахер пошлет за такой вопрос, и таких большинство. А выставляют будто ой все женщины такие. Херня.
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3k
Pioner76 46 минут назад
Постановка.
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12k
Гомерчик 47 минут назад
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117
ruslan d Час назад
Ой , дайте , дайте
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19k
banzai7 Час назад
Да не, девушки не такие. В смысле не за Дайсон. Вот если бы за Айфон...
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39k
Александр Час назад
Что такое дайсон?
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117
ruslan d Александр Час назад
Крутейшая фирма по пылесосам и фенам
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189
lange Кружок Полчаса назад
Да это шутка про ненужность)
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117
ruslan d Linuksoid Полчаса назад
Ну а кто лучше ?
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