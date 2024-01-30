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Необычная реакция кота на чихание хозяйки

Необычная реакция кота на чихание хозяйки

Автор:
30 января 2024 07:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   чих   чихание   
2007
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Хозяйка кота сняла, как питомец реагирует на её неожиданные "чихи".

Каждый котик, как и мы, уникальная личность со своими особенными чертами характера. И будучи неповторимой персоной, у них есть свои собственные странности.

Котейка из видео, к примеру, не любит, когда его владелица чихает. Пушок сразу просыпается и начинает мяукать, читая хозяйке целый недовольный монолог. Либо проказнику не нравится слишком громкий чих девушки, либо он очень сильно беспокоится о её здоровье и настраивает на посещении врача.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   чих   чихание   
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1  комментарий
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49k
consul1970 13 минут назад
Автор: Alex Chebrikov .
Без обид. Вчера был этот пост.
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Alex Chebrikov

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