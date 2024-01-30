Необычная реакция кота на чихание хозяйки

2007
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Хозяйка кота сняла, как питомец реагирует на её неожиданные "чихи".
Каждый котик, как и мы, уникальная личность со своими особенными чертами характера. И будучи неповторимой персоной, у них есть свои собственные странности.
Котейка из видео, к примеру, не любит, когда его владелица чихает. Пушок сразу просыпается и начинает мяукать, читая хозяйке целый недовольный монолог. Либо проказнику не нравится слишком громкий чих девушки, либо он очень сильно беспокоится о её здоровье и настраивает на посещении врача.
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