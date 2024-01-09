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В Москве трудовой мигрант набросился на 6-летнюю девочку "ради прикола"

В Москве трудовой мигрант набросился на 6-летнюю девочку "ради прикола"

Автор:
09 января 2024 23:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   агрессия   девочка   магазин   мигрант   трудовой мигрант   
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Очередная серия из жизни иностранных специалистов в столице нашей Родины. Трудовой мигрант выхлебав из горла прямо на кассе магазина бутылку водки, попытался задушить шестилетнюю девочку в Москве — ребёнок получил травму головы и сильно испугался.

Инцидент произошел в магазине "Мясновъ" на Новочеркасском бульваре в Москве.

43-летний из Киргизии купил водку, откупорил бутылку, щедро отпил из нее, не отходя от кассы, а потом набросился на девочку, которая вместе с родителями оказалась недалеко о него и начал её душить, приговаривая: "Я ей шею сверну сейчас".

Отец девочки усмирил неадеквата до приезда полиции.

Позже мужчина объяснил свой поступок тем, что "хотел приколоться". Сейчас с ним работает столичный СК. На допросе он признал вину и раскаялся.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. - сообщает MASH.

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Метки: Москва   агрессия   девочка   магазин   мигрант   трудовой мигрант   
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39  комментариев
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2k
Tony 8 часов назад
ну и выдержка у отца - кремень просто! другой бы на его месте (да и я в том числе) харю этой пьяной 4уркомра3и точно бы в фарш превратил...
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769
бдятел 6 минут назад
Пора ограничить продавжу алкашки по национальному признаку и вероисповеданию...
Давно известно, что эта узкогазая "c"уета несовместима с градусами.
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35k
Fat Lynx Полчаса назад
Ну и приколоть эту суку к стенке...
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13
ya da 40 минут назад
Пид@р чумазый, с зоны может и не вернуться!
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15
Петр 47 минут назад
Надо тоже приколоться, пику в жопу и на родину.
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39
Roi.ru 55 минут назад
Марьино вообще давно стал мигрантским районом.
Рядом рынки Южные ворота, тяг Москва и печально известный Садовод.
Возле метро находится куча кафешек где явно требуется провести!
Например кафе в доме- свечке на против выхода из торгового центра МАРИЭЛЬ.
Там точно тусуются бородатые, безусые радикально настроенные иностранные специалисты!
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5k
Григорий Час назад
забить его насмерть ради прикола, просто.
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3k
PbIBOK 2 часа назад
Возможно спецом всё делал. Скорее всего у него гражданство есть и повестка пришла. Думал в зоне перекантоваться по-лёгкому - не выйдет у сученка!
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5k
Terminator 3 часа назад
То что выпил из горла на кассе, это уже диагноз.
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14k
Иван Иваныч 3 часа назад
Похоже на педофилию. На зоне его попе будет несладко!
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1k
adssaf afasffdsga 4 часа назад
У них долбо*бизм это заводская настройка или у них перед переходом границы курсы специальные по этому проводятся? Ипаное быдло, разп*здячить ему всю харю так, чтобы до конца жизни только жидкое потреблять мог и то только ректально.
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3k
Daimos 5 часов назад
Так это надо его в тюрячку определить. Пусть там прикалывается.
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31k
Григорий 6 часов назад
Ему-бы ради прикола еще бутылочки три-четыре намахнуть и отъехать.
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39k
russger 7 часов назад
Вот без всякого расизма, они реально тупейшие существа. Уже который месяц за ними пристально наблюдают и дрючат по возможности. Нет же, всё выяпываются и выяпываются. Как-будто спецом провоцируют народ на суд Линча.
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25k
Slawa49 7 часов назад
вот тут и вина отца есть, понятно же что в алко маркете публика разная встречается, даже в приличных! вот поэтому я лично туда не то что ребенка с собой никогда не брал, а даже жену!!!
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6k
TirAn 7 часов назад
1. чемодан-вокзал-киргизия с пересадкой в Магадане
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4k
SmartCat101 8 часов назад
откуда такие мрази берутся?
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13k
Copycat 9 часов назад
пистетц склейка понять не могу - чел отпил, потом толпа людей и кто то в шапке за фиолетового ребенка потянул

не поведусь
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867
Шурман 9 часов назад
Отсидит и домой назад в солнечную разрушенную Киргизию . Урода кусок , я даже не знаю что бы я в этот момент сделал , увы моя семья с мной по алкомаркетам не ходит . Я считаю что детям не за чем смотреть что папа для себя покупает . Кстати почему разрушенная , у них с времен СССР всегда было так , были Русские было все отлично а как Русские ушли то жопа в том же Бишкеке . Я раньше к ним часто через горы ходил и водил туристов так они за тенге удавиться могли :) так же и с Узбеками было .
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407
Шэльмавье фон Шольценко Шурман 8 часов назад
А ты не меняшся,как был [мат], в 23, так им и осталса)))
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KlyaksaZ
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