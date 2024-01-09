В Москве трудовой мигрант набросился на 6-летнюю девочку "ради прикола"

Отец девочки усмирил неадеквата до приезда полиции.

Позже мужчина объяснил свой поступок тем, что "хотел приколоться". Сейчас с ним работает столичный СК. На допросе он признал вину и раскаялся.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. - сообщает MASH.