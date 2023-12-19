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Самый большой сад сакуры в мире

Самый большой сад сакуры в мире

Автор:
19 декабря 2023 13:59
Метки: Видео   Дерево   Китай   в мире   интересно   сакура   
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В районе Пинба китайской провинции Гуйчжоу находится самый большой сад сакуры в мире. Здесь высажено несколько сотен тысяч редких видов сакуры.

Цветут деревья с марта по начало апреля. Завораживающий вид!

Источник:

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Метки: Видео   Дерево   Китай   в мире   интересно   сакура   
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