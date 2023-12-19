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В районе Пинба китайской провинции Гуйчжоу находится самый большой сад сакуры в мире. Здесь высажено несколько сотен тысяч редких видов сакуры.
Цветут деревья с марта по начало апреля. Завораживающий вид!
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