В Подмосковье мать школьницы подралась с учительницей

В подмосковной школе подрались учительница математики и мать одной из учениц. По одной из версий, конфликт произошёл из-за того, что учительница накануне обозвала школьницу.
Драка произошла в школе имени Крупской в Деденево. По словам школьников, за день до драки между 52-летней учительницей Натальей С. и школьницей произошел конфликт, во время которого учительница якобы обозвала свою ученицу. Вечером девочка рассказала о произошедшем маме и на следующий день та отправилась в школу на разговор.
Однако, диалог не удался и мать стала требовать позвать директора. Учительница же попыталась выпроводить женщину силой из класса. В итоге завязалась драка, к которой подключилась и старшая сестра девочки.
Присутствует ненормативная лексика.
Позже директор все же поговорила и с учительницей и с мамой школьницы. По ее мнению изначально школьница сама некорректно разговаривала с учительницей. Также в учебное заведение приезжала полиция.
Сейчас всем ученикам школы запретили обсуждать драку и публиковать в сети какие-либо фото и видео, связанные с ней.
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А теперь о плохом, раз такое творится в школе, то ближайшие 20-30 лет в РФ будет только хуже, дети воспитанные на таком примере будут врачами, учителями, строителями, чиновниками...
А на самом деле это показатель дебильности.
Сейчас уже выросло целое поколение, которое отлично знает свои права, но не хочет понимать, что есть ещё и обязанности и права других людей.