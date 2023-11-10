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В Подмосковье мать школьницы подралась с учительницей

В Подмосковье мать школьницы подралась с учительницей

Автор:
10 ноября 2023 08:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   драка   инцидент   конфликт   учитель   учительница   школа   
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В подмосковной школе подрались учительница математики и мать одной из учениц. По одной из версий, конфликт произошёл из-за того, что учительница накануне обозвала школьницу.

Драка произошла в школе имени Крупской в Деденево. По словам школьников, за день до драки между 52-летней учительницей Натальей С. и школьницей произошел конфликт, во время которого учительница якобы обозвала свою ученицу. Вечером девочка рассказала о произошедшем маме и на следующий день та отправилась в школу на разговор.

Однако, диалог не удался и мать стала требовать позвать директора. Учительница же попыталась выпроводить женщину силой из класса. В итоге завязалась драка, к которой подключилась и старшая сестра девочки.

Присутствует ненормативная лексика.

Позже директор все же поговорила и с учительницей и с мамой школьницы. По ее мнению изначально школьница сама некорректно разговаривала с учительницей. Также в учебное заведение приезжала полиция.

Сейчас всем ученикам школы запретили обсуждать драку и публиковать в сети какие-либо фото и видео, связанные с ней.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   драка   инцидент   конфликт   учитель   учительница   школа   
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22  комментария
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3k
xbrat 2 часа назад
Это уже какой-то пестец... Не устраивает отношение учителя, иди к директору и при нем проводите встречу.
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3k
kuchipachi 7 минут назад
Помню, как, учась в 5м классе, была у нас учительница русского и литературы, которая имела привычку бить нас по поводу и без. Руками, линейкой, учебником и другими подручными предметами. На уроке была обычно тишина и порядок по началу, но это её не останавливало, она продолжала нас бить. Била до тех пор, пока родители не написали заявление директору школы с требованием заменить нашему классу учителя. Это было в середине 90х. К чему я это? К тому, что учителя тоже бывают ещё те неуравновешенные особи. При этом были и учителя строгие, никогда не поднимающие руку на ребёнка, но дисциплина была на уроке просто завидная. И как по мне, то если учитель допустил такое, как на видео, то может не место такому учителю в школе? Мне кажется учитель должен уметь решать вопросы без рукоприкладства хотя бы со взрослыми и отдавать отчёт своим действиям
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24k
ЦСКА 19 минут назад
Гадость какая!
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9k
Гур 23 минуты назад
Неее, с этими "детками" до катимся до уровня образование в нигерской школе... Сразу на. х. у. й из школы и дистанционное обучение. За бабло. Может тогда начнут учительский труд уважать.
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2k
tessio 24 минуты назад
В своё время мощь СССР закладывалась через систему образования (многие педагогические институты основаны были в 20-30 годы XX века), это обеспечило победу в ВОВ, полёт в космос, атомные технологии и т.д.
А теперь о плохом, раз такое творится в школе, то ближайшие 20-30 лет в РФ будет только хуже, дети воспитанные на таком примере будут врачами, учителями, строителями, чиновниками...
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1k
Алексей Попов Полчаса назад
Так а кто победил то? И нифига училка не права, молча вышла бы из класса, позвала директора, охрану, завуча - мешает проведению учебного процесса. А так такая же хабалка как и мамаша с дочкой. И если вчера ее доченька оскорбляла - то где докладная директору? Понабирают по объявлениям :-)))...
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−1
Ye 50 минут назад
Семейка имбецилов. Мать на бутылку, дочку на учёт в полицию. Быть учителем в наше время - проклятье. У нас обидеть учителя в советское это было что-то невообразимое.
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13
Мармат Марматов 54 минуты назад
Жалко уже учителей. Со всех сторон нападки на них, дети самореализовываются, директора замалчивают всё, родители защищают своих личинок, которые на 99% виноваты, зарплаты копеечные, того и гляди дело возбудят . Кто же на защиту учителей встанет?
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1k
АНДРЕЙ 54 минуты назад
Стопудово ,ученица перед этим на куй училку послала.
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5k
Олег Белов 54 минуты назад
Я не юрист, но как мне кажется мама ученицы пару статей УК подняла. Может кто-то профессионально ситуацию объяснит?
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16k
Александр 56 минут назад
Я только после вмешательства "старшей сестры" понял, кто из этих "сумоисток" учительница...
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3k
Алекс Чебурашкин Час назад
Как задолбали эти тупые мамашки со своими отпрысками! Такие вещи решаются в кабинете директора а не в классе! А тут все заточено на хайп было и прилюдное унижение учительницы! Мамашку года на три в лагеря а дочку в колонию для малолетних!
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2k
Сергей Викторович Час назад
"Сейчас всем ученикам школы запретили обсуждать драку и публиковать в сети какие-либо фото и видео, связанные с ней.". БРАВО!!! А кто они такие чтобы запрещать людям что-то обсуждать и публиковать??? Наши директора школ - это какие-то боги, которым можно все? У нас, например, родителей даже в школу не пускают, даже если я точно родитель, они это знают, и я могу подтвердить свою личность. Нет, нельзя, типа это запрещено положением об антитеррористической деятельностью. Кстати, можно вспомнить случай где дети мигрантов в школе организовали банду, а директор потом всех собирала и стала запрещать говорить плохо об этих уродах, а иначе она всех запугивала статьей о розжигании....
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3k
Оксид Бетона Час назад
Да тут все хороши. И училка, и мамаша и ученицы. Паноптикум какой-то....
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6k
Трям Час назад
на видосе слышал только поросячий визг
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14k
gavrosh Час назад
Хз за кого болеть, ни чего не понятно.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Страшно. Пройдёт ещё совсем немного времени, вымрут последние "совковые мамонты" и окончательно утвердится насаждаемое мнение, что подобная модель взаимоотношений "УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК-РОДИТЕЛИ" - это норма, это, дескать, и при СССР так было, но только это замалчивали. Нет! Так не было! Был непререкаемый авторитет учителя и соответствующее поведение родителей и учеников.
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85
Ден Борис Карабанов Час назад
Сейчас в большинстве случаев виноваты сами ученики. Я прекрасно понимаю учителей у которых просто не хватает терпения на всяких "личинок" и их выходки. Например мат с посыланием всех далеко и надолго считается у них не просто в порядке вещей,а показателем крутости... Но,к сожалению,попадаются и такие педагоги, что страшно детей в школу отпускать.
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