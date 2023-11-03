"Эти русские - безумно изворотливые ребята!": американская актриса - о санкциях ЕС и США, которые в России не работают

Звезда Marvel Элизабет Олсен рассказала, что была удивлена, когда убедилась во вранье американских СМИ. Пропаганда в США напропалую лжёт о пустых полках в магазинах РФ, но россияне не живут в Средневековье, как показывают американцам.
Элизабет Олсен, будучи студенткой, побывала в России и даже поучилась по программе обмена в школе МХАТ. С тех пор у неё остались русские подруги, с которыми актриса периодически созванивается. Не так давно одна из её российских знакомых удивила американку. Олсен была шокирована:, услышав, что та выбирает к ужину французское вино.
"Я думала, они там уже как в Средневековье", - заметила Олсен.
Очевидно, заверения, что РФ находится в состоянии абсолютной блокады, рубль потерял платёжеспособность, а россияне голодают не так сильно шокировали актрису, как новость о том, что все эти истории - выдумка CNN.
"Эти русские - безумно изворотливые ребята!" - заключила актриса.
Источник:
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Мы тут уже последних ежиков доели год назад, щас вот мухами питаемся, ибо больше ничего не осталось. Денег нет.. стиралок нет, утюгов нет! ничего нет! О каком еще французком вине речь?)
Да этим америкосам в гейропейцами уже все мозги промыли насчет нас. Так что не удивлен. Да и пофигу, пускай прыгают от радости, ведь когда узнают правду они еще сильней на свое правительство разозлятся. Страдают то они по сути. Слили кучу рынков Китайцам, топливо дороже покупают, др сырье тоже по цене выше. Бабло свое в укронацикам сливают.. красавчики, чё. Встали на прямой курс к самоликвидации!