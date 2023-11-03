"Эти русские - безумно изворотливые ребята!": американская актриса - о санкциях ЕС и США, которые в России не работают

Элизабет Олсен, будучи студенткой, побывала в России и даже поучилась по программе обмена в школе МХАТ. С тех пор у неё остались русские подруги, с которыми актриса периодически созванивается. Не так давно одна из её российских знакомых удивила американку. Олсен была шокирована:, услышав, что та выбирает к ужину французское вино.

"Я думала, они там уже как в Средневековье", - заметила Олсен.