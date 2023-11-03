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"Эти русские - безумно изворотливые ребята!": американская актриса - о санкциях ЕС и США, которые в России не работают

"Эти русские - безумно изворотливые ребята!": американская актриса - о санкциях ЕС и США, которые в России не работают

Автор:
03 ноября 2023 13:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Россия   США   астриса   знаменитости   интервью   марвел   санкции   элизабет олсен   
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Звезда Marvel Элизабет Олсен рассказала, что была удивлена, когда убедилась во вранье американских СМИ. Пропаганда в США напропалую лжёт о пустых полках в магазинах РФ, но россияне не живут в Средневековье, как показывают американцам.

Элизабет Олсен, будучи студенткой, побывала в России и даже поучилась по программе обмена в школе МХАТ. С тех пор у неё остались русские подруги, с которыми актриса периодически созванивается. Не так давно одна из её российских знакомых удивила американку. Олсен была шокирована:, услышав, что та выбирает к ужину французское вино.


"Я думала, они там уже как в Средневековье", - заметила Олсен.




Очевидно, заверения, что РФ находится в состоянии абсолютной блокады, рубль потерял платёжеспособность, а россияне голодают не так сильно шокировали актрису, как новость о том, что все эти истории - выдумка CNN.


"Эти русские - безумно изворотливые ребята!" - заключила актриса.


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Метки: Видео   Россия   США   астриса   знаменитости   интервью   марвел   санкции   элизабет олсен   
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18  комментариев
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3k
Василий Афиногенов 55 минут назад
забыла добавить)
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442
Человек Наблюдающий 15 секунд назад
У нас работает одна санкция - это "насрать на санкции") Слава России)
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28k
Matrosskin 3 минуты назад
Не врите! Мы жрём унитазы, в прикуску с асфальтом на который нутеллу мажем. И пьём горячую водку из электрочайников, куда переливаем из самоваров ( с ядерной спиралью !) , потому что чайники без подставки спздли. А, и бельё стираем в стиральных машинках с педальным приводом, потому что злой Путин лично из каждой микросхему вытащил и Шойгу отдал. Педали , кстати, медведь крутит и на балалайке играет, да.
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3k
Semёn 4 минуты назад
В России, русские запреты...
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3k
Алекс 6 минут назад
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7k
evenSeven 13 минут назад
То есть в том, что санкции не работают опять виноваты эти русские?
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13k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Брехут!

Мы тут уже последних ежиков доели год назад, щас вот мухами питаемся, ибо больше ничего не осталось. Денег нет.. стиралок нет, утюгов нет! ничего нет! О каком еще французком вине речь?)


Да этим америкосам в гейропейцами уже все мозги промыли насчет нас. Так что не удивлен. Да и пофигу, пускай прыгают от радости, ведь когда узнают правду они еще сильней на свое правительство разозлятся. Страдают то они по сути. Слили кучу рынков Китайцам, топливо дороже покупают, др сырье тоже по цене выше. Бабло свое в укронацикам сливают.. красавчики, чё. Встали на прямой курс к самоликвидации!
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15k
Kostick Полчаса назад
верить сми? да они все врут. абсолютно.
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250
unclejohn Полчаса назад
Не изворотливые, а, просто, Русские.
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354
danieldewitte 39 минут назад
Мы не изворотливые, нам просто глубоко пох на вас и тем более пох на ваши запреты. И молите бога чтобы так продолжалось, иначе, если нам вдруг станет не пох, мы запретим Америку.
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33k
Ego sum qui sum 40 минут назад
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58k
alertol 53 минуты назад
Пустые полки были в ЕС (недолго) когда пропали все Российские товары, сейчас появились Европейские, но по тройной цене. Санкции работают. (Только вот против кого, вот вопрос)
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5k
Наталья 54 минуты назад
Дурачьё
Дурачьё
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39k
Fat boy slim is * in a heaven 58 минут назад
И что? Как дети удивляются
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