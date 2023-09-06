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На Камчатке нерпа, спасаясь от касаток запрыгнула в лодку к отдыхающим

На Камчатке нерпа, спасаясь от касаток запрыгнула в лодку к отдыхающим

Автор:
06 сентября 2023 22:00
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Авачинская бухта   Камчатка   Нерпа   Спасение   касатки   туристы   яхта   
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Эпизод из жизни обитателей дикой природы попал на видео в Авачинской бухте на Камчатке. Во время морской прогулки люди увидели, как нерпа из последних сил пытается уплыть от косаток.

Хищники преследовали нерпу в Авачинской бухте на Камчатке, пишут местные СМИ. Они окружили зверька, не давая вырваться из западни. Нерпе повезло, что рядом была яхта «Принцесса». Люди, увидев, что животному нужна помощь, подплыли поближе.

В какой-то момент смышленая нерпа догадалась запрыгнуть на платформу для купания, после чего судно быстро уплыло.

"Не волнуйся, все хорошо", — прокомментировал спасение мужчина на яхте.
Как сообщают местные СМИ, нерпа жива и довольна, люди тоже.

В обиде только касатки. Впрочем, они уплыли искать другую добычу.

Дарвиновская теория дал сбой.

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Метки: Авачинская бухта   Камчатка   Нерпа   Спасение   касатки   туристы   яхта   
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23  комментария
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10k
Garpia121 11 часов назад
Умом понимаю что, то жизнь, косаткам тоже нужно есть. Но когда на твоих глазах беззащитное существо, с такими несчастными глазами, из последних сил борется за жизнь, не прийти на помощь невозможно. Молодцы, поддерживаю.
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9k
Oleg Полчаса назад
Это тут еще лодка нормальная, а смотришь видео, как пара рыбаков на Камчатке на резиновой лодке вышли в море, а под ними проплывают пара таких вот рыбин... там жеж пздц вообще.
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4k
Alex 44 минуты назад
А глаза-то какие испуганные
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793
Villary 2 часа назад
Они капец какие умные, они вам это ещё припомнят.
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14k
котегRUS 7 часов назад
Люди сначала нерп спасают от косаток, потом выбросившихся на берег косаток спасают - на то мы и Люди!
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19k
Дмитрий 10 часов назад
Немножко позанудствую

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118
Собака У Попа Дмитрий 4 часа назад
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107
vitros666 10 часов назад
Спасатели [мат], не мешали бы лучше природе.
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2k
MrMopnex 10 часов назад
Какие у неё глазёнки, как у грустного ребёнка
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3k
Сергей 11 часов назад
Не думаю, что касатки голодать уплыли. Нерпа в Авачинской бухте явно не единственном экземпляре водится.
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76k
Viktor 11 часов назад
Жить захочешь - не то что в лодку, в самолёт запрыгнешь!
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16k
banzai7 11 часов назад
Касатки вас запомнили, людишки!
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5k
Babangdida 11 часов назад
А может они как раз и хотели загнать тюленя к людям на лодку?
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10k
BarOb 11 часов назад
Как люди не боятся ползти по краю борта, рядом с голодными касатками
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391
Добрый Доктор BarOb 11 часов назад
Касатки разумны. Они хорошо знают, что случается, если люди узнают что кто-то напал на человека...
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62k
doker 12 часов назад
Блин, у нерпы взгляд как у кошки... И усы...
А эти "убийцы китов" перепутали кiт и кот, походу. Хотя, косатки как люди - жрут всё, что шевелится.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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