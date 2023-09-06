На Камчатке нерпа, спасаясь от касаток запрыгнула в лодку к отдыхающим

В какой-то момент смышленая нерпа догадалась запрыгнуть на платформу для купания, после чего судно быстро уплыло.

"Не волнуйся, все хорошо", — прокомментировал спасение мужчина на яхте.

Как сообщают местные СМИ, нерпа жива и довольна, люди тоже.

В обиде только касатки. Впрочем, они уплыли искать другую добычу.

Дарвиновская теория дал сбой.

