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Кот побил мировой рекорд по прыжкам через скакалку за 1 минуту

Кот побил мировой рекорд по прыжкам через скакалку за 1 минуту

Автор:
27 августа 2023 11:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   дрессировка   животные   кот   милота   мировой рекорд   рекорд по прыжкам через скакалку   скалка   
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Пушистый по кличке Кит Кат прыгнул через скакалку 9 раз за 60 секунд, что стало мировым рекордом по прыжкам через скакалку среди кошек. 13-летний кот-рекордсмен выполняет различные трюки ещё с самого детства, так как его хозяйка Триша Зейфрид занимается дрессировкой животных.

"Прыжки через скакалку, безусловно, его самый впечатляющий трюк, однако из-за его возраста мы сейчас сводим прыжки к минимуму. Сегодня, думаю, его любимый трюк — это «дай пять». Кит Кат любит давать пять всем своим фанатам на кошачьих мероприятиях", рассказала Триша.

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Метки: Видео   в мире   дрессировка   животные   кот   милота   мировой рекорд   рекорд по прыжкам через скакалку   скалка   
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