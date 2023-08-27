Кот побил мировой рекорд по прыжкам через скакалку за 1 минуту

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Пушистый по кличке Кит Кат прыгнул через скакалку 9 раз за 60 секунд, что стало мировым рекордом по прыжкам через скакалку среди кошек. 13-летний кот-рекордсмен выполняет различные трюки ещё с самого детства, так как его хозяйка Триша Зейфрид занимается дрессировкой животных.
"Прыжки через скакалку, безусловно, его самый впечатляющий трюк, однако из-за его возраста мы сейчас сводим прыжки к минимуму. Сегодня, думаю, его любимый трюк — это «дай пять». Кит Кат любит давать пять всем своим фанатам на кошачьих мероприятиях", рассказала Триша.
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