Неизвестные сожгли электросамокаты в Дальнегорске

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Глубокой ночью, плавно перетекающей в очень раннее утро, двое мужчин в масках облили электросамокаты горючей жидкостью и подожгли их. Действия злоумышленников попали на камеру, сейчас их ищут.
Как отмечают интернет-пользователи, нарушителей могут лишить свободы на несколько лет.
«Теперь присядут хорошо и надолго».
«Ребята осуществили тайную мечту каждого водителя».
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