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Неизвестные сожгли электросамокаты в Дальнегорске

Неизвестные сожгли электросамокаты в Дальнегорске

Автор:
27 августа 2023 10:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Дальнегорск   ЧП   Электросамокаты   бензин   облили горючей жидкостью   поджег   
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Глубокой ночью, плавно перетекающей в очень раннее утро, двое мужчин в масках облили электросамокаты горючей жидкостью и подожгли их. Действия злоумышленников попали на камеру, сейчас их ищут.

Как отмечают интернет-пользователи, нарушителей могут лишить свободы на несколько лет.


«Теперь присядут хорошо и надолго».


«Ребята осуществили тайную мечту каждого водителя».

Источник:

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Метки: Видео   Дальнегорск   ЧП   Электросамокаты   бензин   облили горючей жидкостью   поджег   
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9  комментариев
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10k
SuperTroll 55 минут назад
Герои нашего времени!!
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disevenvis Минуту назад
Ребятам лайк однозначно
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1k
liveevil 9 минут назад
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9k
ишты 12 минут назад
Сами самокаты ни причем, а вот петушары, которые на них гоняют...
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16k
Shtoppi 13 минут назад
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5k
Александр 22 минуты назад
"Действия злоумышленников попали на камеру, сейчас их ищут." Надеюсь ищут, чтобы наградить?
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52k
stabskapitan Полчаса назад
Хотелось бы верить, что то народные мстители, но скорее всего конкуренты.
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5k
Горожанин 50 минут назад
Хороший пример людям.
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