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Если у вас пропал номер на машине, знайте: это могли сделать ...собаки

Если у вас пропал номер на машине, знайте: это могли сделать ...собаки

Автор:
23 августа 2023 11:01
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   животные   лапки   милота   номер на машине   собака   
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Бродяжки отгрызают и царапают регистрационные знаки, пока хозяева автомобилей спят. Конкретно эти кадры — из Читы. Местные сначала думали на детей, но потом посмотрели видео с камер и всё поняли.


Ориентировка на особо опасных преступников. Главная примета: лапки.

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Метки: Видео   Прикол   животные   лапки   милота   номер на машине   собака   
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6  комментариев
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505
Человек Разумный Час назад
Там кошка спряталась 100%
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5k
S__D 39 минут назад
Главная примета: лапки
.
Зубки главная примета..
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34k
АнтонПолднев Час назад
Был тут пост с год назад, так там мужику полмашины порвали. Защиту вырвали, бампер передний оторвали, задний покусали, крылья покусали. Фиг знает чего ими движет...
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10k
Борис Карабанов Час назад
Они играют. Они только понюхают и отойдут.
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58
Ultima Yata Час назад
Хомут-стяжка стал хрупким и лопнул.
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