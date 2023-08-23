Если у вас пропал номер на машине, знайте: это могли сделать ...собаки

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Бродяжки отгрызают и царапают регистрационные знаки, пока хозяева автомобилей спят. Конкретно эти кадры — из Читы. Местные сначала думали на детей, но потом посмотрели видео с камер и всё поняли.
Ориентировка на особо опасных преступников. Главная примета: лапки.
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Зубки главная примета..
Был раньше ресурс: Башорг, на нем публиковались забавные цитаты, в этом случае вспоминается из старых:
Долго думали, чего не хватает котёнку, который ест пенопласт. Догадались- мозгов!
Так и с этими псами, мозгов им не хватает выполнить другое действие