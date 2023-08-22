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Даже таким грозным птицам, как ястребы иногда нужна помощь

Даже таким грозным птицам, как ястребы иногда нужна помощь

Автор:
22 августа 2023 11:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   помощь   птица   рыбак   человек   ястреб   
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Житель небольшого поселка Вологодской области увидел запутавшегося в леске ястреба. Рыбак не мог пройти мимо и решил помочь. Одновременно мужчина снимал видео — на кадрах заметно, что хищная птица поняла человека без слов.

Мужчина стал аккуратно распутывать ловушку, в некоторых местах срезая леску ножом. 


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Метки: Видео   помощь   птица   рыбак   человек   ястреб   
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7  комментариев
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470
Человек Разумный 2 часа назад
Плюс в карму мужику, доброе дело сделал.
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3k
OLDer 14 минут назад
Люди, ну ведь можете...
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131
Liberman 21 минуту назад
Интересный улов) мужик видно - профессионал. домой улов не берет.поймал-зафиксировал на видео - отпустил.
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8k
Влад 23 минуты назад
не бойся это он похоже себе говорил-руки ходуном ходят)) молодец мужик!!!
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40k
Example 6.2.6 Час назад
Животное добро чует. Боится, конечно, человека до смерти, но в критических ситациях, порой, само идёт к человеку за помощью или примает помощь, понимая, что эта " лысая обезьяна" своими отростками не пытается навредить, а помогает.
Собственно, по одной из гипотез, так и происходило одомашнивание некоторых видов, когда животное спасаясь от смерти или в поисках помощи само приходило к первобытным людям, и почувствовав себя хорошо в новой " стае" оставалось там жить, получая серьёзное преимущество перед своими дикими сородичами.
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1k
The Graff Час назад
А как руки тряслись! Зверь то серьезный! И ястреб молодец, поверил! Значит не у всех птиц "куриные мозги"!
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187
Arts Sitnikov 2 часа назад
Да.. так запутаться.. для ястреба была бы верная смерть. Спасибо мужику!!!
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