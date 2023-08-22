Даже таким грозным птицам, как ястребы иногда нужна помощь

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Житель небольшого поселка Вологодской области увидел запутавшегося в леске ястреба. Рыбак не мог пройти мимо и решил помочь. Одновременно мужчина снимал видео — на кадрах заметно, что хищная птица поняла человека без слов.
Мужчина стал аккуратно распутывать ловушку, в некоторых местах срезая леску ножом.
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Собственно, по одной из гипотез, так и происходило одомашнивание некоторых видов, когда животное спасаясь от смерти или в поисках помощи само приходило к первобытным людям, и почувствовав себя хорошо в новой " стае" оставалось там жить, получая серьёзное преимущество перед своими дикими сородичами.