"Здесь мочился транс — и вы выжили": в европейских женских туалет стали появляться наклейки

Таким образом трансвеститы пытаются доказать, что посещать женский туалет — нормально. Судя по всему, большинство женщин с этим не согласны.
В Европе трансвеститы и другие представители ЛГБТ-сообщества начали клеить в женских туалетах наклейки, на которых написано: "Здесь мочился транс — и вы выжили". Таким образом они пытаются объяснить, что посещение женского туалета мужчиной, который идентифицирует себя женщиной — нормально.
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Но вот только обычные женщины, которые считаются себя женщинами, не очень этому рады.
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Почему эти убогие имеют право притеснять права нормальных людей?
Отношения в обществе должны строиться на ВЗАИМОУВАЖЕНИИ.
То есть если человек натурал - то окружающие должны уважать его выбор. Если глиномес - ну и Х с ним, главное с флагами пусть не бегает и не рассказывает всем что это норма...
Значит это нормально!
Мужчина, который идентифицирует себя женщиной - уже, в принципе, ненормально.
Ну, напишите в ресторане: "На кухне срал педик и вы выжили".