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"Здесь мочился транс — и вы выжили": в европейских женских туалет стали появляться наклейки

"Здесь мочился транс — и вы выжили": в европейских женских туалет стали появляться наклейки

Автор:
16 августа 2023 13:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Европа   ЛГБТ   интересное   к чему стремились   трансы   фото   
1982
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Таким образом трансвеститы пытаются доказать, что посещать женский туалет — нормально. Судя по всему, большинство женщин с этим не согласны.

В Европе трансвеститы и другие представители ЛГБТ-сообщества начали клеить в женских туалетах наклейки, на которых написано: "Здесь мочился транс — и вы выжили". Таким образом они пытаются объяснить, что посещение женского туалета мужчиной, который идентифицирует себя женщиной — нормально.

Но вот только обычные женщины, которые считаются себя женщинами, не очень этому рады.

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Метки: Видео   Европа   ЛГБТ   интересное   к чему стремились   трансы   фото   
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23  комментария
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289
дмитрий викторович 2 часа назад
А в мужском туалете трансы( мужчины определяющие себя как женщины) боятся мочится? Боятся не выжить?
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23k
hebpat 11 минут назад
Надеюсь те кто его мочили выжили, а транс нет.
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22k
Carma Warrior 19 минут назад
Мне кажется, если они там уже совсем е****ись со своей толерантностью, то пусть делают 3 туалета. Для мужчин, женщин и ОНО (для всякого не определившегося гов*а).

Почему эти убогие имеют право притеснять права нормальных людей?

Отношения в обществе должны строиться на ВЗАИМОУВАЖЕНИИ.
То есть если человек натурал - то окружающие должны уважать его выбор. Если глиномес - ну и Х с ним, главное с флагами пусть не бегает и не рассказывает всем что это норма...
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10k
Бритва 22 минуты назад
сколько ещё сегодня запланировано постов про трансов?
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17k
K7OO 23 минуты назад
Блин, да пусть уже вообще уберут раздельные сортиры и не парятся. Все равно же эти дегенераты рано или поздно к этому придут.
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17k
Сергей Полчаса назад
Третий туалет для них построить и все!:)
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3k
Aleks 46 минут назад
Неплохо бы еще одну наклейку, после этой, ниже, над забрызганной кровью стеной, а вот транс к сожалению нет.
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2k
Lena 55 минут назад
Есть выход из этой ситуации - строить еще один туалет для трансов и остальной ЛГБТэшной [мат]@братии. Женский, мужской и для "больных людей". Это, конечно, для Европы и США. В России же продолжать искоренять эту заразу!!!
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39k
Aleks Час назад
Ссылка youtu.be
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30k
Григорий Час назад
Транс это сумасшедший мужик. Конечно мы выживем, но неприятно жить рядом с больными на голову людьми, и уж тем более узнать, что твой ребенок общается с таким.
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8k
Puans-on Час назад
Где буква "И"? Осталась на трубе?
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1k
Nick Час назад
"Россия. Здесь не любят всякую нечисть." Надо в аэропортах вешать баннер на прилёте.
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50k
turyst Час назад
"Здесь замочили транса. Оно не выжило."
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47k
Aleksandr Час назад
Надо еще на дно чашки в кафе лепить "В эту чашку мочился транс и вы выжили!"
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11k
paranoid 2 часа назад
Вас изнасиловали - вы выжили.
Значит это нормально!
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2k
Роман 2 часа назад
"посещение женского туалета мужчиной, который идентифицирует себя женщиной нормально."

Мужчина, который идентифицирует себя женщиной - уже, в принципе, ненормально.
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927
Kanifolkin 2 часа назад
Что сказать - [мат] уже повсюду...

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8k
sedoisever 2 часа назад
А это вопрос выживания?
Ну, напишите в ресторане: "На кухне срал педик и вы выжили".
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Это надпись как в наших туалетах "Тут был Вася", только страньше
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870
АлоКин 2 часа назад
Все понимаю, борьба трансов за свои права, мир жесток и их никто не понимает, поэтому они становятся злее нахальнее и жесче.....но нах...я он телефоном туда сюда колбасит? Дох...я гениальный оператор?)))
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