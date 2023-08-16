"Здесь мочился транс — и вы выжили": в европейских женских туалет стали появляться наклейки

На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь

"Ты будешь перед Кадыровым извиняться!": пассажирка такси не пристегнулась из-за увеличенной...

Во время испытаний ракеты в Японии произошёл взрыв

В Омске заметили женщину-водителя троллейбуса, которая в красном платье поправляла рога

57-летняя дама привезла из Дубая "подарки" на 8 миллионов рублей

Туристка решила пешком пересечь Байкал, но заблудилась