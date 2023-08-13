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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 561 пост • 34 подписчика подписаться
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В Воронеже сброшенный с шестого этажа вентилятор чуть не убил девушку

В Воронеже сброшенный с шестого этажа вентилятор чуть не убил девушку

Автор:
13 августа 2023 10:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Девушка   Удача   вентилятор   воронеж   повезло   
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По словам очевидцев, вентилятор с балкона сбросила женщина.

Выкинутое устройство едва не упало на голову проходившей рядом с домом девушке, но задело только ее руку. Пострадавшая жительница Воронежа написала заявление в полицию.

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Метки: Видео   Девушка   Удача   вентилятор   воронеж   повезло   
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6  комментариев
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717
Алексей Саушкин 20 минут назад
В рубашке родилась !
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8k
mbr Полминуты назад
это беспилотник хохлов упал
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5k
Сергей Семенов 17 минут назад
Можно поздравить с Днем рождения
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18k
Роберт Шекли 18 минут назад
Судя по траектории, то вентилятор держали за ножки и специально целились в прохожего
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95
Собака У Попа 24 минуты назад
Кажись народ начал богатеть. То телевизор в окно выбросят, то вот вентилятор.
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33k
ACU900 Полчаса назад
Карлсон запчасть потерял...
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