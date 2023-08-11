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Москвич напал на другого мужчину из-за того, что тот не позволил ему пройти через турникет без оплаты

Москвич напал на другого мужчину из-за того, что тот не позволил ему пройти через турникет без оплаты

Автор:
11 августа 2023 07:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Москва   люди   нападение   пассажир   
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В Москве мужчина попытался пройти на станцию метро за другим пассажиром. Пассажир почувствовал это и остановился, после этого злоумышленник толкнул его в спину, а потом и вовсе напал на него.
Все случилось в Москве на станции «Народное Ополчение». Мужчина попытался пройти через турникет, пристроившись за пассажиром. Тот почувствовал это, остановился и сделал безбилетнику замечание. Тогда злоумышленник набросился на пассажира с кулаками.

Нападавшего остановили сотрудники метро. В прокуратуре заявили, что его привлекут к уголовной ответственности.

Прокуратура Московского метрополитена сообщает:
24-летний безработный мужчина захотел зайти в метро без оплаты проезда. Он попытался пройти на станцию «Народное Ополчение» за пассажиром. Пассажир почувствовал это и остановился, после чего злоумышленник с силой толкнул мужчину в спину, а в ответ на сделанное замечание - подверг избиению, причинив пострадавшему телесные повреждения.
Противоправные действия пресечены сотрудниками Московского метрополитена.

«Действия злоумышленника обоснованно квалифицированы по ст. 116 УК РФ, его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре »

Источник:

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Метки: Видео   Метро   Москва   люди   нападение   пассажир   
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7  комментариев
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24k
MrGod 14 минут назад
Опять бибизян заезжий?
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Mikhail 3 минуты назад
криминальная культура. не позволил кому-то украсть - все, враг теперь.
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13k
кот базилий 7 минут назад
Это не москвич, а приезжий "покоритель", быдляк обыкновенный его статус.
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2k
SmartCat101 11 минут назад
овцеёбы даже в метро баранят
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3k
Василий Афиногенов 40 минут назад
а полиция где??
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