Москвич напал на другого мужчину из-за того, что тот не позволил ему пройти через турникет без оплаты

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В Москве мужчина попытался пройти на станцию метро за другим пассажиром. Пассажир почувствовал это и остановился, после этого злоумышленник толкнул его в спину, а потом и вовсе напал на него.
Все случилось в Москве на станции «Народное Ополчение». Мужчина попытался пройти через турникет, пристроившись за пассажиром. Тот почувствовал это, остановился и сделал безбилетнику замечание. Тогда злоумышленник набросился на пассажира с кулаками.
Нападавшего остановили сотрудники метро. В прокуратуре заявили, что его привлекут к уголовной ответственности.
Прокуратура Московского метрополитена сообщает:
24-летний безработный мужчина захотел зайти в метро без оплаты проезда. Он попытался пройти на станцию «Народное Ополчение» за пассажиром. Пассажир почувствовал это и остановился, после чего злоумышленник с силой толкнул мужчину в спину, а в ответ на сделанное замечание - подверг избиению, причинив пострадавшему телесные повреждения.
Противоправные действия пресечены сотрудниками Московского метрополитена.
«Действия злоумышленника обоснованно квалифицированы по ст. 116 УК РФ, его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре »
Нападавшего остановили сотрудники метро. В прокуратуре заявили, что его привлекут к уголовной ответственности.
Прокуратура Московского метрополитена сообщает:
24-летний безработный мужчина захотел зайти в метро без оплаты проезда. Он попытался пройти на станцию «Народное Ополчение» за пассажиром. Пассажир почувствовал это и остановился, после чего злоумышленник с силой толкнул мужчину в спину, а в ответ на сделанное замечание - подверг избиению, причинив пострадавшему телесные повреждения.
Противоправные действия пресечены сотрудниками Московского метрополитена.
«Действия злоумышленника обоснованно квалифицированы по ст. 116 УК РФ, его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре »
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