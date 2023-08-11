Москвич напал на другого мужчину из-за того, что тот не позволил ему пройти через турникет без оплаты

Все случилось в Москве на станции «Народное Ополчение». Мужчина попытался пройти через турникет, пристроившись за пассажиром. Тот почувствовал это, остановился и сделал безбилетнику замечание. Тогда злоумышленник набросился на пассажира с кулаками.



Нападавшего остановили сотрудники метро. В прокуратуре заявили, что его привлекут к уголовной ответственности.



Прокуратура Московского метрополитена сообщает:

24-летний безработный мужчина захотел зайти в метро без оплаты проезда. Он попытался пройти на станцию «Народное Ополчение» за пассажиром. Пассажир почувствовал это и остановился, после чего злоумышленник с силой толкнул мужчину в спину, а в ответ на сделанное замечание - подверг избиению, причинив пострадавшему телесные повреждения.

Противоправные действия пресечены сотрудниками Московского метрополитена.



«Действия злоумышленника обоснованно квалифицированы по ст. 116 УК РФ, его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре »