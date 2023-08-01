«Какие репрессии?»: журналист взял интервью у прохожих на улицах Москвы и сильно удивился

Таких ответов он явно не ожидал.
В России есть СМИ под названием SOTA. Его учредителя, Александру Айнбиндер* признали иноагентом ещё 11 февраля 2022 года. Издание специализируется на «острых» темах вроде ЛГБТ, свободы слова и прочее.
Но само издание действует и регулярно выпускает материалы. На днях, журналист SOTA прогулялся по столичным улицам и озадачил прохожих вопросами: чувствуют ли они страх и несвободу, как относятся к запрету о смене пола, ожидают ли «репрессий»...
И ответы журналиста обескуражили:
Какие репрессии? Посмотрите, люди гуляют. Красота!
Источник:
*Александра Айнбиндер признана иностранным агентом на территории России.
Источник:
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*по Закону.
С фразами из методичек двухгодичной давности. Что за имбецильный инфантил. А девчонка красава, все по полочкам. Молодец.
А дебил с микрофоном никак не поймет, что свобода слова не значит говорю, что хочу, агитирую к свержению власти насильственным путем. Дурачок, что с него взять
а мыгранта этого надо реально депортировать от нас. пусть в той же 404-й вякал бы про режЫм и свободу.
И объясните этому узбеку/таджику, чтобы не смешивал понятие "Демократия" и беспредел, устраиваемый мигрантами в стране, которая их пустила к себя, несмотря на то, что такие, как он, в своё время притесняли и выгоняли русских с национальных окраин СССР, и не захотевших строить своё светлое будущее в своей полученной "независимости"...
А кто тебя в Москву звал и в Москве насильно удерживает?
Не нравится, езжай в Германию, Японию, США!