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«Какие репрессии?»: журналист взял интервью у прохожих на улицах Москвы и сильно удивился

«Какие репрессии?»: журналист взял интервью у прохожих на улицах Москвы и сильно удивился

Автор:
01 августа 2023 14:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   вопросы   журналист   интервью   ответы   прохожие   
4161
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Таких ответов он явно не ожидал.

В России есть СМИ под названием SOTA. Его учредителя, Александру Айнбиндер* признали иноагентом ещё 11 февраля 2022 года. Издание специализируется на «острых» темах вроде ЛГБТ, свободы слова и прочее.

Но само издание действует и регулярно выпускает материалы. На днях, журналист SOTA прогулялся по столичным улицам и озадачил прохожих вопросами: чувствуют ли они страх и несвободу, как относятся к запрету о смене пола, ожидают ли «репрессий»...

И ответы журналиста обескуражили:

Какие репрессии? Посмотрите, люди гуляют. Красота!

*Александра Айнбиндер признана иностранным агентом на территории России.


Источник:

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Метки: Видео   Москва   вопросы   журналист   интервью   ответы   прохожие   
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49  комментариев
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1k
Просто прохожий 2 часа назад
Девчонка молодец, просто супер. А вот патриоты мужского пола должны собраться и хорошо от3,14...ть и этого айнбиндера и других айнбиндеров(иностранных агентов), военное время и врагов надо уничтожать. В кровь, что бы мучился парализованный в кровати не мог ни говорить, ни писать, ни видеть что то.
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739
Звёздный князь 3 минуты назад
А теперь у кого поднимется рука "минуснуть" этого пенсионера, который НЕ ПОБОЯЛСЯ СКАЗАТЬ РЕАЛЬНУЮ ПРАВДУ, в отличии от этой девчонки?

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11k
Sergey 6 минут назад
"Врачу" нравится Германия и США, но живет почему-то в России. Чемодан, вокзал, ту-ту...
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21k
Killgrave 6 минут назад
Таджики и узбеки, пистуйте в свои убогие кишлаки и аулы. И там мечтайте об "япониях и санфранцисках". Чурки ипучие, никто и никогда не забудет как вы изгоняли русских, которые сделали из вас людей, в начале 90х из своих "хачестанов".
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 13 минут назад
эти мрази должны ходить беря интервью ..с бейджиком.. ИН.АГЕНТ и ПРОВОКАТОР.
*по Закону.
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15k
Majul 13 минут назад
Откуда этот недобитый либшизик вылез?
С фразами из методичек двухгодичной давности. Что за имбецильный инфантил. А девчонка красава, все по полочкам. Молодец.
А дебил с микрофоном никак не поймет, что свобода слова не значит говорю, что хочу, агитирую к свержению власти насильственным путем. Дурачок, что с него взять
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4k
просто Дмитрий 14 минут назад
А может этому репортеру пора переквалифицироваться, и освоить профессию швеи-мотористки, как у Навального?
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113
Eric Cartman 15 минут назад
Айнбиндер - как много в этом звуке. Увидев такое дальше можно не вникать, ибо сразу понятно, что вляпаешься в говнецо. А девочка молодец.
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 18 минут назад
пусть в свой Израиль съездит..возьмет интервью у протестующих сейчас))
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21k
Виталий Касандров 20 минут назад
Да дайте этим уже репрессий. Задолбали мазохисты хреновы.
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 21 минуту назад
надо было его от*издить ногами..и выкинуть во Францию..для утех АЖАНов..для отработки ударов дубинками ..вместо груши.
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2k
Александр 22 минуты назад
если бы у нас в стране не было свободы и демократии, то фиг бы этот провокатор журналистский брал у людей интервью, иначе сидел бы деревья пилил или варежки шил как его "кумир".
а мыгранта этого надо реально депортировать от нас. пусть в той же 404-й вякал бы про режЫм и свободу.
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5k
Sanar 24 минуты назад
Питух таджикский, глистопердёжник сраный, ну и херачил бы на границу таджика и Кыргызстана своим соплеменникам раны зализывать, нет же в Москве осел врач он сука по профессии, таксёр или продаван полюбому, для стройки он уже дряхлый.
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2k
RaiJu Полчаса назад
Красавица, умница
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78k
Доктор Джонс Полчаса назад
Девчуля - молодец!
И объясните этому узбеку/таджику, чтобы не смешивал понятие "Демократия" и беспредел, устраиваемый мигрантами в стране, которая их пустила к себя, несмотря на то, что такие, как он, в своё время притесняли и выгоняли русских с национальных окраин СССР, и не захотевших строить своё светлое будущее в своей полученной "независимости"...
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7k
Maximvs 41 минуту назад
Умничка! Красавица! И подкована получше Кучеры! и язык хорошо подвешен! Здоровья тебе, комсомолочка наша!
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20k
sonic24a 45 минут назад
Где-то в трудах классиков: дети принимают общество таким, каким они его увидели. Другого они ничего не не знают и сравнивать не могут.
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71
Андрей Махин sonic24a Полчаса назад
Где, в каких трудах, чьих классиков... "кто на ком сидит..."
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212
Роман 51 минуту назад
вот интересно, зачем мигрант приехал в Россию, за демократией или за деньгами? демократии в европе, японии, сша больше, и уровень жизни лучше, так зачем ехать в Россию? но тем не менее, он именно в Москве. вот это главный показатель, а чо он там рассказывает - мож денежку дали ему за нужный рассказ.
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2k
Инквизитор РФ 59 минут назад
Девчонка уверенно отбивает атаки членососа
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350
Dragon Час назад
Кац, Шац и Альбац (тм) - главные патриоты России. Ну и Айнбиндер тоже.
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73k
Татьяна Юсова Час назад
Странный недовольный мигрант.
А кто тебя в Москву звал и в Москве насильно удерживает?
Не нравится, езжай в Германию, Японию, США!
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71
Андрей Махин Татьяна Юсова Полчаса назад
Лучше в Швецию...там очень "демократично" жгут святые книги.
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