Обстановка на границе Польши и Белоруссии

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Хваленый польский пятиметровый забор за 160 миллионов евро нелегальные мигранты режут простыми ножовками и при этом снимают задорные видео.
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Диверсанты наши хорошо замаскировались)
А по дорогам туда можно попасть только из России...
Не понятно...
А точно это граница с Белоруссией?
Мне действительно интересно. Надеялась на внятный ответ. Думала кто-то знает.
Но не думала, что простой вопрос вызовет такую неадекватную реакцию.