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Обстановка на границе Польши и Белоруссии

Обстановка на границе Польши и Белоруссии

Автор:
30 июля 2023 09:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Белоруссия   Видео   Польша   граница   забор   мигранты   
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Хваленый польский пятиметровый забор за 160 миллионов евро нелегальные мигранты режут простыми ножовками и при этом снимают задорные видео.

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Метки: Белоруссия   Видео   Польша   граница   забор   мигранты   
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13  комментариев
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3k
· · 45 минут назад
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34k
Korolev 5 минут назад
Музыка задорная, видео ужасное...
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12k
harlamov Полчаса назад
Это те 100 вагнеров, о которых вчера польский премьер говорил?
Диверсанты наши хорошо замаскировались)
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859
Андрей Полчаса назад
Оградку после распила надо было в чермет польский сдать. Типа проникновение с особым цинизмом....
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1k
elenrill Полчаса назад
что эти вагнера себе позволяют?!
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11k
Telar Gouroi 41 минуту назад
Идиоты. Ну нашли вы способ, нах. это на всеобщее обозрение выкладывать
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174
Александр Шевченко 50 минут назад
Помощь Евросоюзу мигрантами, по соседски.
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73k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Это из Польши бегут в Белоруссию или наоборот?
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