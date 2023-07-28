Во Флориде американец выкопал канал на пляже, соединив два водоёма

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Но дурная голова рукам помогать стала.
Один американец
Засунул в жопу палец
И вытащил оттуда
Говна четыре пуда.
Там негры йухем рубят лес!
Как это происходит естественным путём