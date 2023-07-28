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Во Флориде американец выкопал канал на пляже, соединив два водоёма

Во Флориде американец выкопал канал на пляже, соединив два водоёма

Автор:
28 июля 2023 08:41
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   водоем   забавно   канал   мужчина   пляж   
3237
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Ситуация вышла из-под контроля, и полиции пришлось вмешаться.

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Метки: Видео   водоем   забавно   канал   мужчина   пляж   
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30  комментариев
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37k
Александр 2 часа назад
Прикольно, я бы тоже выкопал ))
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12k
Сергей Минуту назад
Наверное в школе его звали, как нибудь; Билли экскаватор, или Джонни бульдозер?
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15k
Стрелец 3 минуты назад
Какой он нахрен американец, наш чувак !
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6k
Андрей 6 минут назад
Интересно, конечно, но кто теперь будет чинить пляж?)
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1k
Лютый вам Бетховен 6 минут назад
Вечер был скучен, проблем было мало...
Но дурная голова рукам помогать стала.
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6k
Станислав 6 минут назад
Нормальные волны получились, побеситься самое то!
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30k
Григорий 7 минут назад
Испортил лиман, а там ведь явно вода теплая, дети именно там полоскались.
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8k
Владимир 8 минут назад
Автор - фантаст! Какая полиция?) Про это место миллион роликов.
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6k
Leo Sun 10 минут назад
Любознательный какой)))
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15k
Alex 14 минут назад
Хохлы тренируются? Моря копать...
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11k
zlopisec 22 минуты назад
Стишок вспомнил из детства...
Один американец
Засунул в жопу палец
И вытащил оттуда
Говна четыре пуда.
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3k
Anners Полчаса назад
Опять брехня для малограмотных тупиц.
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23k
sanchesS80 Полчаса назад
Вполне обычное явление. Не знаю как правильно называется. Но течет река, перед океаном образуется что-то типа озера. Копится, копится, прорывает, вода уходит и начинает копиться заново.

Как это происходит естественным путём

Ссылка www.youtube.com
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10k
Борис Карабанов 36 минут назад
Лет сорок тому назад в деревне на севере Горьковской области жил-был один смекалистый мужичок. Решил добыть много рыбёхи на халяву и соединить канавой два лесных озера, одно из которых было выше, а другое ниже. Халява оказалась довольно трудоёмкой, но и мужик "мы не привыкли отступать". Короче, когда он закончил свой труд, то вода наотрез отказалась уйти из "верхнего" озера - они оказались равными по уровню. "Оптический обман здрения!". А отсюда мораль - нивелир или теодолит в хозяйстве рыбака должны быть!
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36k
russger 37 минут назад
Интересно, есть за это статья? Вроде не хулиганка и не вандализм. Нарушение ландшафтного дизайна?
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15k
Мистер Фикс 41 минуту назад
Думаю, он не первый, кто это проделывает
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45
Андрей 42 минуты назад
Опять руку кремля найдут?
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4k
Alex 58 минут назад
В итоге наступила экологическая катастрофа и все настал кирдык
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902
ruslan d Час назад
И ведь вернуть все назад будет гораздо сложнее ...
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14k
Antique computer 2 часа назад
А что в итоге сделала полиция? Направила на канал пушки и велела повернуть обратно?
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