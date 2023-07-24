"Весь мир уже понял, что это не разврат:": Лия Ахеджакова вступилась за трансгендеров и других преставителей ЛГБТ-сообщества

Актриса считает, что никто не должен лезть в личную жизнь людей из этого сообщества. "Это не болезнь. Это просто другая хромосома. И все. И не ваше собачье дело", - эмоционально заключила она.
В рядах защитников геев, лесбиянок и трансгендеров прибыло. После принятия закона о смене пола Лия Ахеджакова со всей пылкостью артистической натуры вступилась за несчастных и угнетённых представителей нестандарной сексуальной ориентации.
Звезда фильма «Служебный роман» рассказала, что за границей уже не питают неприязни к представителям ЛГБТ-сообществ. Просто эти люди имеют "другую хромосому", и не нужно лезть в их жизнь .
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А кто лезет, спрашивается? В РФ всего лишь запретили операции по смене пола. Достаточно того, что этого добра хватает на западе, где даже дети попадают под жернова политики инклюзивности. Что касается другой хромосомы, то тут Ахеджакова сослужила плохую службу представителям ЛГБТ-сообщества, утверждающих, что они такие же, как и натуралы, и ничем не отличаются от других людей.
Словом, спич бьл яркий, но странный.
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тогда почему эти твари решили что им можно лезть в нашу личную жизнь,навязывая нам свое никчемное существование???!!!
"Прожитые годы увеличивают нашу мудрость, но не уменьшают глупости"
В моем окружении есть и геи и лесбиянки, есть манерные мужчины, по которым сразу ориентация ясна. И это все прекрасные люди, хорошие специалисты в своих отраслях, несущие много полезного обществу.
И это действительно то, чего не выбирают. Как и латентные геи, которые не могут не выплеснуть агрессию на то, что в себе подавляют, поэтому часто задирают "не таких" мужчин за манерность и т.п. И тех и других часто видно среди обычных гетеро.
А есть то самое, ублюдочное, - это фрики. И не факт, что они не гетеро, но им надо вовлечь аудиторию, чаще на негативных моментах, обязательно, что им все должны. Обязательно одеться петухами и снимать на камеру, что их не пускают куда-то, ходить в юбках, прикладывать младенцев к груди, - это все не про ориентацию, это больные ублюдки, которым дали волю.
Мне обидно, что их ставят в один ряд с НОРМАЛЬНЫМИ людьми (которые могут иметь разную ориентацию). Обидно, что эти извращенцы прикрываются нестандартной ориентацией, требуя себе просто все. Скоро дойдет, что захотят видеть людей, извиняющихся перед ними на коленях и не удивлюсь этому
А то, что сейчас творится - мракобесие.
– Представьте, что полуголый гетересексуальный мужчина придёт к вам и скажет: "Отдайте мне своих детей".
– В таких стреляют.
– Так какого хрена ЛГБТ хотят учить моих детей?! Это мои дети!