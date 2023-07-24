"Весь мир уже понял, что это не разврат:": Лия Ахеджакова вступилась за трансгендеров и других преставителей ЛГБТ-сообщества

В рядах защитников геев, лесбиянок и трансгендеров прибыло. После принятия закона о смене пола Лия Ахеджакова со всей пылкостью артистической натуры вступилась за несчастных и угнетённых представителей нестандарной сексуальной ориентации.





Звезда фильма «Служебный роман» рассказала, что за границей уже не питают неприязни к представителям ЛГБТ-сообществ. Просто эти люди имеют "другую хромосому", и не нужно лезть в их жизнь .



