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"Весь мир уже понял, что это не разврат:": Лия Ахеджакова вступилась за трансгендеров и других преставителей ЛГБТ-сообщества

"Весь мир уже понял, что это не разврат:": Лия Ахеджакова вступилась за трансгендеров и других преставителей ЛГБТ-сообщества

Автор:
24 июля 2023 18:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   ЛГБТ-сообщество   запрет на операцию по смене пола   защита   знаменитости   инклюзивность   лия ахеджакова   мнение   смена пола   толерантность   
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Актриса считает, что никто не должен лезть в личную жизнь людей из этого сообщества. "Это не болезнь. Это просто другая хромосома. И все. И не ваше собачье дело", - эмоционально заключила она.

В рядах защитников геев, лесбиянок и трансгендеров прибыло. После принятия закона о смене пола Лия Ахеджакова со всей пылкостью артистической натуры вступилась за несчастных и угнетённых представителей нестандарной сексуальной ориентации.


Звезда фильма «Служебный роман» рассказала, что за границей уже не питают неприязни к представителям ЛГБТ-сообществ. Просто эти люди имеют "другую хромосому", и не нужно лезть в их жизнь .


А кто лезет, спрашивается? В РФ всего лишь запретили операции по смене пола. Достаточно того, что этого добра хватает на западе, где даже дети попадают под жернова политики инклюзивности. Что касается другой хромосомы, то тут Ахеджакова сослужила плохую службу представителям ЛГБТ-сообщества, утверждающих, что они такие же, как и натуралы, и ничем не отличаются от других людей.


Словом, спич бьл яркий, но странный.

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Метки: Видео   ЛГБТ-сообщество   запрет на операцию по смене пола   защита   знаменитости   инклюзивность   лия ахеджакова   мнение   смена пола   толерантность   
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11  комментариев
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389k
Алексей 46 минут назад
Акстриса считает, что никто не должен лезть в личную жизнь людей из этого сообщества....

тогда почему эти твари решили что им можно лезть в нашу личную жизнь,навязывая нам свое никчемное существование???!!!
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33k
Юр21 3 минуты назад
Бабке похер про что, лишь бы поперёк ляпнуть.
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15k
FatZilla 4 минуты назад
Как там выражение есть....
"Прожитые годы увеличивают нашу мудрость, но не уменьшают глупости"
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15k
Majul 11 минут назад
Кто ее из дурки выпустил, какая к черту другая хромосома. Что за пургу это старая кошелка несет.
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111k
parallax 13 минут назад
Весь мир уже понял, что эта особа больная на всю голову и что самое лучшее для всех, это придать её полному забвению.
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596
Александр 17 минут назад
Этот кусок маразма считает так по тому ,что у самой нет не семьи ,ни детей...
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4k
Natalia 23 минуты назад
Дело не в ориентации людей, а во фриках, которые на этой теме пытаются выехать, ведут себя как мрази и прививают молодежи полную дичь и паразитирующий образ жизни.
В моем окружении есть и геи и лесбиянки, есть манерные мужчины, по которым сразу ориентация ясна. И это все прекрасные люди, хорошие специалисты в своих отраслях, несущие много полезного обществу.
И это действительно то, чего не выбирают. Как и латентные геи, которые не могут не выплеснуть агрессию на то, что в себе подавляют, поэтому часто задирают "не таких" мужчин за манерность и т.п. И тех и других часто видно среди обычных гетеро.
А есть то самое, ублюдочное, - это фрики. И не факт, что они не гетеро, но им надо вовлечь аудиторию, чаще на негативных моментах, обязательно, что им все должны. Обязательно одеться петухами и снимать на камеру, что их не пускают куда-то, ходить в юбках, прикладывать младенцев к груди, - это все не про ориентацию, это больные ублюдки, которым дали волю.
Мне обидно, что их ставят в один ряд с НОРМАЛЬНЫМИ людьми (которые могут иметь разную ориентацию). Обидно, что эти извращенцы прикрываются нестандартной ориентацией, требуя себе просто все. Скоро дойдет, что захотят видеть людей, извиняющихся перед ними на коленях и не удивлюсь этому
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8k
sedoisever Полчаса назад
Как сказал один американец на шоу другого американца:
– Представьте, что полуголый гетересексуальный мужчина придёт к вам и скажет: "Отдайте мне своих детей".
– В таких стреляют.
– Так какого хрена ЛГБТ хотят учить моих детей?! Это мои дети!
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2k
Артур Котовой 45 минут назад
Кукухой давно поехала, смысл ей объяснять "базу", её уровень развития не позволит понять. Да, старческий маразм бывает и такой))
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