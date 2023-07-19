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Это невероятное изобретение 1960-х годов — «водный скутер-амфибия», двухколесное транспортное средство для суши и воды, продемонстрированное на реке Темзе в Лондоне.
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