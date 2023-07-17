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Омич построил сказочный дом с флюгерами

Омич построил сказочный дом с флюгерами

Автор:
17 июля 2023 08:35
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Видео   дом с флюгерами   красота   креатив   своими руками   талант   умелец из Кормиловки   
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Местный умелец из Кормиловки Геннадий Лаврентьев сделал красоту из своего дома. Он украсил крышу десятками флюгеров, которые переливаются на солнце и погружают вас в сказку.

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Метки: Видео   дом с флюгерами   красота   креатив   своими руками   талант   умелец из Кормиловки   
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Snork Snorkoff Полчаса назад
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