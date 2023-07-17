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Внезапная встреча грибников со стадом кабанов

Внезапная встреча грибников со стадом кабанов

Автор:
17 июля 2023 07:31
Метки: Видео   Тульская область   в мире   животные   кабаны   стадо   
1493
1
1
В Тульской области грибники были вынуждены залезть на дерево, чтобы спастить от стада кабанов.

Источник:

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Метки: Видео   Тульская область   в мире   животные   кабаны   стадо   
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7  комментариев
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14k
Alex Полчаса назад
Хрюхи грибы унюхали, целое ведро, блин, спрятали от них, гады )
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10k
Алексей 36 секунд назад
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14k
Jearom Полчаса назад
надо было на телефоне включить вой волков, кабаны бы и свалили.
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154
wgw Полчаса назад
Я бы кирпичей уже изготовил на хрущевку.
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3k
Pill Полчаса назад
Грыбы спасай
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46k
Aleksandr Полчаса назад
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10k
Алексей 52 минуты назад
Шашлык с клыками
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