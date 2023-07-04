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Женщина неожиданным образом отблагодарила автомобилиста

Женщина неожиданным образом отблагодарила автомобилиста

Автор:
04 июля 2023 11:13
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Прикол   Реакция   Юмор   неожиданно   
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В Санкт-Петербурге автомобилист пропустил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Реакция незнакомки не заставила себя ждать.

Предствительница прекрасного пола удивила мужчину и наверняка подняла настроение своей выходкой.

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Метки: Видео   Девушка   Прикол   Реакция   Юмор   неожиданно   
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16  комментариев
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13k
GROMOZEKA 57 минут назад
Гореть в аду тому кто придумал блюрить видео!
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8k
soar Минуту назад
Хорошо, что не мужик дорогу переходил.
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4k
Алекс Таворотов Минуту назад
вроде и не старая и не толстая, но манеры
никакого удовольствия от продемонстрированного
а с учетом умышленного выхода на проезжую часть в 4х метрах от ПП, да + "походон" - мрак
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1k
Killa 2 минуты назад
А мы что хуже что ли? Нам тоже покажите!!
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5k
jfk 5 минут назад
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−1
Олег Мех 5 минут назад
Перекресток Жуковского и Восстания... Езжу там частенько.. Почему мне там никто не поднимал настроение ? Уступаю и пропускаю ведь тоже ... Обидно
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19k
Александр 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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34k
Dobry vojak Svejk 47 минут назад
Короче. Хорошо что не мужик там переходил. Даже представлять не хочу размер его благодарности... ))))
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249
Добрый Самаритянин 49 минут назад
Хорошо, что это был не мужик в плаще. Побольше бы таких благодарных участниц дорожного движения.
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35k
Опаньки 49 минут назад
качество и так полное Г, а он еще и блюрит. Нет ну ты норм или не норм ?
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938
ruslan d 52 минуты назад
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