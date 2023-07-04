Женщина неожиданным образом отблагодарила автомобилиста

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В Санкт-Петербурге автомобилист пропустил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Реакция незнакомки не заставила себя ждать.
Предствительница прекрасного пола удивила мужчину и наверняка подняла настроение своей выходкой.
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