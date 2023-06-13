Контрабандист из Абхазии попытался провезти в РФ 10 000 сигарет, соорудив из них второй бампер для авто

26-летний абхазец был хитёр, но таможенники оказались хитрее.
Вот как выглядит образцовый тюнинг авто: мощный бампер, все дела. Хотя, постойте, что там за интересная начинка?
Как пишут СМИ, таможенники при досмотре обнаружили, что в авто спрятано много сигарет производства ОАЭ, которые хозяин машины попытался ввезти в РФ нелегальным способом.
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Мужчина сделал из сигаретных блоков второй бампер, затюнинговав таким образом свой автомобиль ВАЗ. Из секретного отсека при досмотре достали 500 упаковок сигарет.
Возбуждены административные дела о незаконной перевозке товаров, а автомобиль вместе с его
бампером сигаретами изъяли.
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