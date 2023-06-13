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Сообщество Треники&Вареники 6538 постов • 3048 подписчиков подписаться
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Контрабандист из Абхазии попытался провезти в РФ 10 000 сигарет, соорудив из них второй бампер для авто

Контрабандист из Абхазии попытался провезти в РФ 10 000 сигарет, соорудив из них второй бампер для авто

Автор:
13 июня 2023 12:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: абхазия   авто   бампер   видео   контрабанда   сигареты   смекалистый   таможня   фтс   
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26-летний абхазец был хитёр, но таможенники оказались хитрее.

Вот как выглядит образцовый тюнинг авто: мощный бампер, все дела. Хотя, постойте, что там за интересная начинка?

Как пишут СМИ, таможенники при досмотре обнаружили, что в авто спрятано много сигарет производства ОАЭ, которые хозяин машины попытался ввезти в РФ нелегальным способом.


Мужчина сделал из сигаретных блоков второй бампер, затюнинговав таким образом свой автомобиль ВАЗ. Из секретного отсека при досмотре достали 500 упаковок сигарет.


Возбуждены административные дела о незаконной перевозке товаров, а автомобиль вместе с его бампером сигаретами изъяли.

Источник:

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Метки: абхазия   авто   бампер   видео   контрабанда   сигареты   смекалистый   таможня   фтс   
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3  комментария
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10k
Алексей Час назад
Я репортаж видел как таксист из МСК купил из Америки тачку после ареста,так он в торпеде кило кокса нашел которую копы не нашли там,долго из него наши душу трясли,но отпустили
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Да да да, конечно как пограничники все и нашли, слили по тихой грусти торпеду, а во второй машине провезли 1 кг герыча.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Кому-то повезёт - купит недорого на аукционе конфиската элитное авто.
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