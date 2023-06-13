Контрабандист из Абхазии попытался провезти в РФ 10 000 сигарет, соорудив из них второй бампер для авто

Вот как выглядит образцовый тюнинг авто: мощный бампер, все дела. Хотя, постойте, что там за интересная начинка?

Как пишут СМИ, таможенники при досмотре обнаружили, что в авто спрятано много сигарет производства ОАЭ, которые хозяин машины попытался ввезти в РФ нелегальным способом.