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Hulu анонсировал новый сезон мультсериала "Футурама"

Hulu анонсировал новый сезон мультсериала "Футурама"

Автор:
19 мая 2023 10:31
Сообщество : Кино
Метки: hulu   видео   интересное   мультсериал   тизер   фото   футурама   
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В сети появился первый тизер нового сезона мультсериала "Футурама". В коротком ролике засветились все любимые герои.

В тизере прозвучала главная тема мультика и пролетела знаменитая ракета. На ролике засветились любимые герои Фрай, Лила, Бендер и другие. В конце сообщается, что "Футурама" вернется с новыми эпизодами 24 июня.

В новом 8 сезоне будет 20 серий. Летом стартует первая часть сезона из 10 эпизодов. Раз в неделю будет новая серия. Остальные 10 серий будут позже, но стриминговый сервис Hulu ещё не сообщил когда, уточняет Gazeta.

Источник:

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Метки: hulu   видео   интересное   мультсериал   тизер   фото   футурама   
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12  комментариев
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918
ruslan d Час назад
Одно время был любимый мультик
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20k
nobody® 12 минут назад
Новую Футураму анонсировали ещё в феврале 2022 через 2 дня, как я это впервые надел
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11k
kaboza 15 минут назад
Вопрос) для кого? для олдовых фанов? обосрутся, для нынешней [мат]...тоже обосру...кхекхе...пойду в нинтеду марио подергаю..надеюсь бендеру не полирнут shining ass)))
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25k
Михаил Сметанкин 17 минут назад
Ну неHULU себе!
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2k
SHAGREEN 24 минуты назад
Бл. Только подумал, что раз в жизни от пикачуйки что-то полезное. Ну б. ть чо нельзя досмотреть трехсекундный ролик до конца и исправить в своем тупом копипасте июнь на июль?
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13k
Antique computer Час назад
Анонс на июль 24 года, насколько я понял из видео. Пока что расходимся.
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−2
Алексей Давыдов Час назад
ЛГБТ тему добавят?)))
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33k
Snork Snorkoff Час назад
Наверняка будет политкорректное и гендерно разнообразное унылое говно.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
333899



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