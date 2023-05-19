Hulu анонсировал новый сезон мультсериала "Футурама"

В сети появился первый тизер нового сезона мультсериала "Футурама". В коротком ролике засветились все любимые герои.
В тизере прозвучала главная тема мультика и пролетела знаменитая ракета. На ролике засветились любимые герои Фрай, Лила, Бендер и другие. В конце сообщается, что "Футурама" вернется с новыми эпизодами 24 июня.
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В новом 8 сезоне будет 20 серий. Летом стартует первая часть сезона из 10 эпизодов. Раз в неделю будет новая серия. Остальные 10 серий будут позже, но стриминговый сервис Hulu ещё не сообщил когда, уточняет Gazeta.
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