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Bild: Президент Чили застрял в детской горке

Bild: Президент Чили застрял в детской горке

Автор:
14 мая 2023 23:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Bild   Труба   Чили   горка   детская горка   застрял   президент   
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Президент Чили Габриэль Борич гулял с женой по детской площадке и решил на себе протестировать детскую горку. Не расчитав собственные габариты, а также объем трубы конструкции Борич застрял и не сразу смог выбраться - всё это время президент пребывал в трубе, а снаружи были видны только президенские ноги.

Инцидент сняли папарцци, а опубликовало "позорные" кадры затруднительного положения, в которое попал Габриэль Борич, немецкое издание "BILD".

После того, как Боричу удалось выбраться, жена, которая всё это время была рядом, увела его с глаз случайных зрителей, поцеловав в утешение:

Габриэлю Боричу 37 лет, это самый молодой президент в истории Чили. Он победил на выборах в 2021 году. Новый глава государства оказался в два раза моложе предыдущего лидера страны Себастьяна Пиньера, которому на момент выборов было 72 года.

Оппозиция уже давно критикует Борича за неопытность в руководстве страной.

Инцидент на горке может сыграть на руку его политическим противникам, - считает BILD.

В апреле 2022 года сообщалось, что Габриэль Борич поселился в гетто, чтобы улучшить условия жизни в нем. Таким образом глава латиноамериканского государства решил поспособствовать возрождению районов, страдающих от преступности и нищеты.

- Это всё потому что кто-то слишком много ест!

- Нет, это всё потому что у кого-то горки слишком узкие!

Источник:

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Метки: Bild   Труба   Чили   горка   детская горка   застрял   президент   
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6  комментариев
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14k
котегRUS 9 часов назад
всё потому, что кто то много ест...

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74k
Доктор Джонс 4 часа назад
Это тоже - чили...
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2k
Lexx 6 часов назад
37 лет, а по уму... , всё ещё по горкам лазит. Это вам не Пиночет, какой нибудь.
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0
test 7 часов назад
This is a sample comment
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656
adssaf afasffdsga 8 часов назад
Ладно, если бы Бидон молодость вспомнил - чего с него, старого, возьмёшь. Но этот-то куда?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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