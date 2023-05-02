Работник парка развлечений подшучивает над посетителями аттракциона

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Оператор аттракциона троллит посетителей парка развлечений. В последний момент мужчина делает вид, что забыл пристегнуть их или произошла какая-то неполадка.
Радость полёта
Сотрудник парка развлечений, который любит свою работу.
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И 0:30 "О, май гад" таким голосом - тоже атмосферненько.