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Работник парка развлечений подшучивает над посетителями аттракциона

Работник парка развлечений подшучивает над посетителями аттракциона

Автор:
02 мая 2023 07:53
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   аттракцион   видео   люди   троллинг   троль   
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Оператор аттракциона троллит посетителей парка развлечений. В последний момент мужчина делает вид, что забыл пристегнуть их или произошла какая-то неполадка.

Радость полёта

Сотрудник парка развлечений, который любит свою работу.

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   аттракцион   видео   люди   троллинг   троль   
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8  комментариев
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15k
banzai7 Час назад
Они ж поди срутся.
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2k
STRiX Полчаса назад
Не одобряю. Ты платишь деньги за то чтобы испытать эмоции, и получить дозу адреналина, катаясь на аттракционе. А после таких фраз многие думают только о страховке, и безопасности. Однажды кто-то до финиша не доживёт, потому что сердце не выдержит. Будет думать в полете что он реально щас умрёт. Мне бы такая шутка точно не понравилась бы, катание было бы подпорчено. На месте работодателя я бы призадумался, стоит ли продолжать сотркдничать с этим юмористом.
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5k
satra 37 минут назад
Мужчина на 1:10 - молодец. Кажется единственный, кто среагировал, фиксируя соседку (жену? подругу? дочь?).
И 0:30 "О, май гад" таким голосом - тоже атмосферненько.
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59k
pynh 43 минуты назад
одну и ту же шутку шутить каждый раз? петросян, однако
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4k
Дмитрий ! 51 минуту назад
Дебил. Это где? Сшп его бы уже пристрелили, а у нас дали бы пи_ды.
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1k
Никита Сергеевич 56 минут назад
Слишком злой юмор.
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276
Dsident 2 часа назад
За такие шутки в зубах бывают промежутки. Юморист, блин
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