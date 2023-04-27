"Вот тебе, бездушная скотина!": китаянка устала от тупого робота в поликлинике и разбила его палкой

Сложно сказать, чем не угодил робот китаянке. Возможно, недопонял её запроса или не записал к нужному врачу. В китайских соцсетях, где завирусился этот ролик, предположили, что у женщины не в порядке с психическим здоровьем. Дескать, как еще объяснить недовольство техникой?