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"Вот тебе, бездушная скотина!": китаянка устала от тупого робота в поликлинике и разбила его палкой

"Вот тебе, бездушная скотина!": китаянка устала от тупого робота в поликлинике и разбила его палкой

Автор:
27 апреля 2023 08:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   видео   клиника   разбила палкой   робот   робот vs человек   робот-помощник   
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Роботов активно используют по всему миру, и Китай - не исключение. Электронный помощник не устаёт, не уходит в декрет и не повышает голос на чересчур непонятливых клиентов. Правда, последние не всегда в востроге от бездушных машин.

Душераздирающую сцену недопонимания сняла камера в медицинском центре при университете Сюйчжоу. Пожилая китаянка атаковала робота на ресепшене. Набросившись на него с палкой, дама принялась колотить по машине, выкрикивая ругательства и проклятья.


Сложно сказать, чем не угодил робот китаянке. Возможно, недопонял её запроса или не записал к нужному врачу. В китайских соцсетях, где завирусился этот ролик, предположили, что у женщины не в порядке с психическим здоровьем. Дескать, как еще объяснить недовольство техникой?


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Метки: Китай   видео   клиника   разбила палкой   робот   робот vs человек   робот-помощник   
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5  комментариев
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6k
sedoisever 44 минуты назад
Сара Коннор по версии Алиэкспресса.
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226
Maikl 4 минуты назад
На видео - самоотверженная работа тестировщика, над юзабилити девайса )))))
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26k
Егор 11 минут назад
Коварство производителей таких устройств состоит как раз в том, что они пытаются сделать роботов максимально похожими на человека, а после членовредительства (вызванного, собственно, их некачественной работой) вспоминают, что "это же машина" и будьте любезны компенсировать ущерб.
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7k
newegg 17 минут назад

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16k
Голос Вселенной Полчаса назад
Я читал, что в Китае роботы по умолчанию владеют Кунг-Фу... Зашивают навык на заводе...
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