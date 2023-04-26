Свежий рецепт счастья от инфоцыган

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Девушка заявила, что при высокой температуре не нужно принимать таблетки. По её словам таблетки — это яд капитализма.
Кого только не встретишь в интернете.
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боже ну и чушь, я хочу посмотреть на людей которые прислушиваются к таким людям