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Свежий рецепт счастья от инфоцыган

Свежий рецепт счастья от инфоцыган

Автор:
26 апреля 2023 13:41
Метки: Рецепт   видео   инфоцыгане   инфоцыганство   капитализм   температура   
354
1
1

Девушка заявила, что при высокой температуре не нужно принимать таблетки. По её словам таблетки — это яд капитализма.

Кого только не встретишь в интернете.

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Метки: Рецепт   видео   инфоцыгане   инфоцыганство   капитализм   температура   
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19  комментариев
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9k
Copycat 40 минут назад
блин ну она выглядит как человек словам которого можно верить
боже ну и чушь, я хочу посмотреть на людей которые прислушиваются к таким людям
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3k
Wolf 3 минуты назад
Есть определенный диапазон температуры (38-38,5 кажется), при котором некоторые врачи принимать жаропонижающие не рекомендуют, мотивируя самостоятельной борьбой организма с болячкой. Но "таблетки - это нефть, яд капитализма", это, конечно, Пдц, товарищи
Боюсь представить целевую аудиторию этой долбанашки.
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46k
turyst 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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365
Серега 8 минут назад
Если у вас высокая температура,нацепите на нос херню,и повторяйте много раз "Нет капитализму".
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53k
dima423 9 минут назад
Да уж...коммунисты уже не те))
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46k
turyst 9 минут назад
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turyst 10 минут назад
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turyst 10 минут назад
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46k
turyst 10 минут назад
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12k
Shtoppi 11 минут назад
Б_ять! таких нужно отлавливать и заливать в глотку свинец.
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15k
Alex 12 минут назад
42 считается смертельной температурой. И таблеточкой там скорей всего не обойдешься. Но она пусть непремерно придерживается своей теории. Это будет не долго...
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46k
turyst 15 минут назад
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7k
Николай 18 минут назад
Эммм, не буду за политику размусоливать, но вопрос а что таблетки хуже того что на руках такие синяки, не от инъекций ли чего то тяжелого...? типа продолжение наверное, пускай по вене...))) я хз...
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13k
Вероника 23 минуты назад
Елена Малышева, вроде в Америке сейчас. Может этой девушке провести несколько передач "Жить здорово"?
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2k
RaiJu Полчаса назад
С таким [мат] надо очистить мир от нее
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499
Денис Веселов Полчаса назад
Фармацевты и рядом с ними , тоже ещё те инфоцыгане)))))) как там если не лечить пройдёт через неделю, а если лечить то через 7 дней
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74k
Доктор Джонс 36 минут назад
Подожду когда она скопытится...
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