Сторонник плоской Земли потратил 20 тысяч долларов на эксперимент, доказавший, что планета всё же круглая

Известный сторонник идеи плоской Земли Боб Нодел во время съемок документального фильма «Behind the Curve» (Netflix) попытался доказать свою точку зрения с помощью светового эксперимента, на который он потратил 20 тысяч долларов США (или чуть больше 1,5 миллиона рублей по текущему курсу).
Согласно теории Нодела, свет от фонарика должен был пройти сквозь два отверстия в заборе и попасть в объектив камеры ровно на том же уровне, на каком он был в начальной точке. Когда этого не произошло, он неловко пробормотал: «Интересно…».
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Это за две дыры в заборах он столько денег отдал?
Даже если бы дистанция была с футбольное поле, все равно маловато.
Корректный эксперимент с лазером (а не фонарём) и дистанцией хотя бы километров 5, уже показал бы все очень наглядно...
Тем более он измеряет высоту над уровнем моря с помощью GPS приёмника, а там погрешность приличная, в лучших приёмниках обычно 1-2 метра.
Громе того геоид - это не совсем шар, а скорее шарообразная фигура...
За изгибом (пост о фрагменте из него);
Terra convexa (бразильский фильм о ученых, пытающихся выяснить форму земли).
Кратко их можно описать так:
За изгибом - Трёп, трёп, трёп, рассказ о неудавшемся эксперименте, трёп, трёп, трёп, неудавшийся эксперимент (надо же!), трёп, трёп, трёп, эксперимент снятый ночью с одной камеры...конец.
Terra convexa: а) Пригласили заинтересованных людей;
б) Пригласили незаинтересованных людей (свидетелей);
в) Рассказали о 7 экспериментах, которые будут проводить, чтоб узнать истинную форму земли;
г) показали 7 экспериментов, с кучей ракурсов, используемой высокоточной техники;
д) сделали выводы.
А ведь давно уже известно что Земля в виде конуса на слонах стоит. А слоны - на черепахе :)
Как-то так...
там что бы что то доказывать расстояние между заборами, камерой и фонариком должно километрами измеряться, по тому что земля округляется на расстоянии только
был другой плоскоземельщик который тоже ставил эксперимент, но суть была того что пилот самолета должен был пролететь через несколько координат и в итоге он мог вернуться на точку начала полета только если земля круглая, в итоге чел не веря пилоту полетел вместе с ним и доказал что земля круглая)
Дифракция света – это совокупность физических явлений, обусловленных волновой природой света, наблюдаемых при распространении ограниченных в пространстве пучков света, а также в среде с резко выраженной оптической неоднородностью (например, при прохождении через отверстия в экранах, вблизи границ непрозрачных тел и т.п.). В более узком смысле этого слова под дифракцией понимают: огибание светом различных препятствий; проникновение волны в область геометрической тени; т.е. отклонение.