FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1929 постов • 736 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Наука
Сторонник плоской Земли потратил 20 тысяч долларов на эксперимент, доказавший, что планета всё же круглая

Сторонник плоской Земли потратил 20 тысяч долларов на эксперимент, доказавший, что планета всё же круглая

Автор:
18 апреля 2023 10:31
Сообщество : Наука
Метки: Боб Нодел   Земля   Юмор   забавно   планета   факты   фото   
3265
1
1

Известный сторонник идеи плоской Земли Боб Нодел во время съемок документального фильма «Behind the Curve» (Netflix) попытался доказать свою точку зрения с помощью светового эксперимента, на который он потратил 20 тысяч долларов США (или чуть больше 1,5 миллиона рублей по текущему курсу).


Согласно теории Нодела, свет от фонарика должен был пройти сквозь два отверстия в заборе и попасть в объектив камеры ровно на том же уровне, на каком он был в начальной точке. Когда этого не произошло, он неловко пробормотал: «Интересно…».


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Боб Нодел   Земля   Юмор   забавно   планета   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
50  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Roman 2 часа назад
Кто тот гений, который заработал на этом лохе двадцать тонн зелени?!
Это за две дыры в заборах он столько денег отдал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
351
Максим Химки 37 секунд назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Шлагбаумэн 2 минуты назад
Автор поста не поскупился на слова, всё в мельчайших деталях описал, молодец! ПулЮцеровскую премию ему!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Владимир 11 минут назад
А ведь плоскоебство начиналось как стёб над идиотами..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
625
partners74 18 минут назад
во е.б.лан
Земля вообще квадратная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
280
Александр Полчаса назад
Нивелир долларов 200 стоит, а две дырки с фонариком 20 000 - кто на этом заработал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vasilykopkov Полчаса назад
Странно, что у него не получилось, так как эксперимент крайне грубый, я бы сказал - бесполезный. На такой небольшой дистанции, как расстояние между заборами, эффект искривления земной поверхности настолько мал, что приборами не фиксируется.
Даже если бы дистанция была с футбольное поле, все равно маловато.
Корректный эксперимент с лазером (а не фонарём) и дистанцией хотя бы километров 5, уже показал бы все очень наглядно...
Тем более он измеряет высоту над уровнем моря с помощью GPS приёмника, а там погрешность приличная, в лучших приёмниках обычно 1-2 метра.
Громе того геоид - это не совсем шар, а скорее шарообразная фигура...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
Паразит vasilykopkov 21 минуту назад
Это точно. Там диаметр отверстий сантиметров 10. Хватит любой пологой кочки, чтобы луч не прошел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
399
Javier Полчаса назад
Понравился коммент на ютубе: дайте ему медаль за исследования, которые были проведены пару тысяч лет назад)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
parallax 45 минут назад
Подлые круглоземельщики специально соорудили опоры ЛЭП разной высоты, чтобы обмануть плоскоземельщиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
Паразит parallax 17 минут назад
Опоры ЛЭП разной высоты не из-за круглой Земли, а из-за перспективы. На плоской Земле они также казались бы разной высоты. Из-за круглой Земли они за горизонт уходят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165
K Час назад
Есть на свете два фильма:
За изгибом (пост о фрагменте из него);
Terra convexa (бразильский фильм о ученых, пытающихся выяснить форму земли).

Кратко их можно описать так:
За изгибом - Трёп, трёп, трёп, рассказ о неудавшемся эксперименте, трёп, трёп, трёп, неудавшийся эксперимент (надо же!), трёп, трёп, трёп, эксперимент снятый ночью с одной камеры...конец.
Terra convexa: а) Пригласили заинтересованных людей;
б) Пригласили незаинтересованных людей (свидетелей);
в) Рассказали о 7 экспериментах, которые будут проводить, чтоб узнать истинную форму земли;
г) показали 7 экспериментов, с кучей ракурсов, используемой высокоточной техники;
д) сделали выводы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Голос Вселенной Час назад
$20 тонн! И делает дырку в пенопласте карманным ножичком... А светил он в эти дырки видать тоже карманным фонариком??? НА ЧТО он потратил эти деньги? Пробухал? Или это красивый срач в уши инвесторам???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ScorpionDS Час назад
Вообще его эксперимент мало что доказывает на таком небольшом расстоянии, лучше пусть посмотрит на корабли на горизонте ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай Час назад
Мог бы взять в аренду нивелир.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр Час назад
Проще было бы и дешевле залезть на гору повыше и в телескоп рассмотреть эверест
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
ACU900 Час назад
Вот находятся дурни что во всякую чушь верят, типа Земля плоская и тратят куча бабла доказывая это.
А ведь давно уже известно что Земля в виде конуса на слонах стоит. А слоны - на черепахе :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
dima423 2 часа назад
а что неровности на плоской земле не могут сыграть такую шутку?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
362
Паразит dima423 13 минут назад
Десяти, если не меньше, километров уже хватит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
689
GoInDown 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всё понятно - продался с потрохами шарокатам! Постанова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
774
ruslan d 2 часа назад
Чет я не совсем понял его эксперимент ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Copycat 2 часа назад
А в чем блин смысл этого эксперимента?

там что бы что то доказывать расстояние между заборами, камерой и фонариком должно километрами измеряться, по тому что земля округляется на расстоянии только
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 2 часа назад
интересно что эти плоскоземельщики теперь придумают в оправдание своей теории. или они как все приматы, с низким уровнем интеллекта, будут тупо стоять на своем? прям как каклы. "нам сказали что мы черное море выкопали - значит это так и есть!" и все в том же духе )))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
102
Мамба Павел Кузнецов 41 минуту назад
На сегодняшний день учёные не могут точно сказать, какой формы наша Земля, плоская или шарообразная. Наука пока не знает способов, как это установить достоверно. Но когда-нибудь в будущем, когда наука разовьётся настолько, что такие способы станут доступны людям, мы наконец-то узнаем точно, какую форму имеет планета, на которой мы живём.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

273166



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Южноамериканская гарпия: этот монстр считается сильнейшим орлом современности
Южноамериканская гарпия: этот монстр считается сильнейшим орлом современности
В Питере таксист-мигрант прицельным ударом нокаутировал московского трансгендера
В Питере таксист-мигрант прицельным ударом нокаутировал московского трансгендера
Набирающие популярность в сообществах
В чём сила юмора?
В чём сила юмора?
Нейромастер визуализировал знаменитые песни группы «Ария», погрузив нас в атмосферу настоящего рока
Нейромастер визуализировал знаменитые песни группы «Ария», погрузив нас в атмосферу...
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор с папой

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#животные#аварии#США#СССР#картинки#Фотографии#кино
#Юмор#автомобили#позитив#факты#дтп#авто аварии#улыбнуло#люди#деньги#Китай
#Прикол#автомир#история#в мире#интересно#подборка#забавно#Приколы#дети#Автовсячина
Тот еще юморист Тот еще юморист Почему мне никогда не выучить финский: 12 приколов об этом удивительном языке Почему мне никогда не выучить финский: 12 приколов об этом удивительном языке 30 фотографий, которые доказывают, что Азия — это другая планета 30 фотографий, которые доказывают, что Азия — это другая планета 20+ неутешительных фактов о нашем мире, которые заставят задуматься 20+ неутешительных фактов о нашем мире, которые заставят задуматься 30 фото - поднимателей настроения 30 фото - поднимателей настроения Вымирающие виды: редкие животные, которых осталось менее 100&nbsp;особей Вымирающие виды: редкие животные, которых осталось менее 100 особей

На что жалуетесь?

Вернуться