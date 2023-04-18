"Последние дни доживаете, твари!": Виталий Милонов устроил разнос в питерском вейп-шопе

Политик посетил вейп-шоп в Пушкино и доставил несколько незабываемых минут его сотрудникам.
Петербургский депутат Виталий Милонов объявил борьбу беззаконию. На днях, прислушавшись к жалобам местных жителей, он навестил вейп-шоп по улице Оранжерейная, 55. Политик объяснил, что к нему обратились отчаявшиеся люди, которые не могут найти управу на торговцев табачной продукцией. По их словам, жижу в этом шопе продают даже детям.
В торговой точке Милонова не узнали. Сотрудник сразу же бросился звонить начальству, сообщив, что его навестили "какие-то", чем рассердил депутата. «Не какие-то, это ты какой-то… И не орут, а законные требования предъявляют. Орать ты будешь на своего друга-гея», - отчитал он продавца.
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«Витрины открыты, вывеска не согласована, продавец без документов. Хозяин спрятался», - возмущается Милонов.
Между тем, 11 апреля депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об ограничении продажи вейпов на территории России. Он касается не только реализации этой продукции, но и её рекламы. Запрет распространяется на продажу (в том числе и через интернет), а также свободную выкладку и любых вейпов, электронных устройств для курения и принадлежностей к ним - в общем, все возможных аналогов, даже безникотиновых. Закон вступит в силу, когда его одобрят Совет Федерации и подпишет президент, однако запрет на продажу готовых к употреблению вейпов несовершеннолетним уже есть в законодательстве. И если в этой (или любой другой лавке) при продаже у подростков не спрашивают паспорта, нарушение закона налицо.
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Продавец: А я по-твоему что делаю?!
Милонов: Так...Это значит...Мы просто друзья?! После всего того, что между нами было?!
Нет такого , есть Пушкин.
Проверяйте хоть посты,
В Петербурге нет никакого Пушкино. Есть город Пушкин. И там есть улица Оранжерейная.
(Пушкино под Москвой)
Т.е. вейп нельзя а кольяны что почти тоже самое можно. Какая то показуха, наркотики нельзя а водку можно.