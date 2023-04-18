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"Последние дни доживаете, твари!": Виталий Милонов устроил разнос в питерском вейп-шопе

"Последние дни доживаете, твари!": Виталий Милонов устроил разнос в питерском вейп-шопе

Автор:
18 апреля 2023 10:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Милонов   вейп-шоп   видео   запрет о вейпах   курение   несоврешеннолетние   продажа вейпов   пушкино   электронные сигареты   
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Политик посетил вейп-шоп в Пушкино и доставил несколько незабываемых минут его сотрудникам.


Петербургский депутат Виталий Милонов объявил борьбу беззаконию. На днях, прислушавшись к жалобам местных жителей, он навестил вейп-шоп по улице Оранжерейная, 55. Политик объяснил, что к нему обратились отчаявшиеся люди, которые не могут найти управу на торговцев табачной продукцией. По их словам, жижу в этом шопе продают даже детям.

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В торговой точке Милонова не узнали. Сотрудник сразу же бросился звонить начальству, сообщив, что его навестили "какие-то", чем рассердил депутата. «Не какие-то, это ты какой-то… И не орут, а законные требования предъявляют. Орать ты будешь на своего друга-гея», - отчитал он продавца.



«Витрины открыты, вывеска не согласована, продавец без документов. Хозяин спрятался», - возмущается Милонов.


Между тем, 11 апреля депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об ограничении продажи вейпов на территории России. Он касается не только реализации этой продукции, но и её рекламы. Запрет распространяется на продажу (в том числе и через интернет), а также свободную выкладку и любых вейпов, электронных устройств для курения и принадлежностей к ним - в общем, все возможных аналогов, даже безникотиновых. Закон вступит в силу, когда его одобрят Совет Федерации и подпишет президент, однако запрет на продажу готовых к употреблению вейпов несовершеннолетним уже есть в законодательстве. И если в этой (или любой другой лавке) при продаже у подростков не спрашивают паспорта, нарушение закона налицо.

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Метки: Милонов   вейп-шоп   видео   запрет о вейпах   курение   несоврешеннолетние   продажа вейпов   пушкино   электронные сигареты   
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12  комментариев
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15k
ss 43 минуты назад
Вот мне интересно... Зачем постоянно достают из пыльного чулана этого кретина? Он же откровенный агрессивный идиот!...
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17k
Роберт Шекли 2 минуты назад
Милонов: Орать ты будешь на своего друга-гея!
Продавец: А я по-твоему что делаю?!
Милонов: Так...Это значит...Мы просто друзья?! После всего того, что между нами было?!
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15k
BARcyk 7 минут назад
Пушкино ! Карл!
Нет такого , есть Пушкин.
Проверяйте хоть посты,
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22k
sanchesS80 9 минут назад
"Политик посетил вейп-шоп в Пушкино" "он навестил вейп-шоп по улице Оранжерейная, 55"

В Петербурге нет никакого Пушкино. Есть город Пушкин. И там есть улица Оранжерейная.
(Пушкино под Москвой)
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34k
russger 13 минут назад
Ипанат. Приходи с комиссией тогда. А то пришёл какой-то педомужик и давай наезжать на всех. Закон приняли? Нет. Засунь язык в ж-опу и сиди молча.
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778
ruslan d 18 минут назад
Ну ограничат они правила , продавать то все равно будут , как и сигареты ...
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829
Сергей 18 минут назад
Ну и опять угрозы фронтом. Доколе?!
Т.е. вейп нельзя а кольяны что почти тоже самое можно. Какая то показуха, наркотики нельзя а водку можно.
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3k
leofox 20 минут назад
О, клоун снова попиарится решил?
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2k
friday2009 24 минуты назад
Он же вроде на передовой был. Или все, хайпонул и хватит?
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13k
Kostick 39 минут назад
а чего педалик на матч-реванш другого фрика не вызовет?
Ссылка youtu.be
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