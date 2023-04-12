«Меня отвлекают эти штучки»: автоледи потребовала автоинструктора выключить дворники или убрать дождь

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На дорогах России скоро появится водитель уровня «Бог».
Чтобы работать автоинструктором, нужно иметь стальные нервы. Это доказала одна из учениц - она наняла мужика, чтобы он давал ей частные уроки вождения и в одно из занятий пошёл дождь.
Даме это пришлось не по нраву, её сильно отвлекали «эти штучки» - работающие дворники. И она заявила инструктору: выключай дворники или придумай, что сделать с дождём.
И добавила: «Я ведь плачу тебе деньги».
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Я так вообще зимой сдавал все, эстакаду в т.ч. С первого раза. А тут дождь.
Чтож эта б. будет делать в зимнее время? "Снег, уйди, ты мне мешаешь". ?)) А когда "каша" начинается? А в ливень? ппц