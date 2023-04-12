«Меня отвлекают эти штучки»: автоледи потребовала автоинструктора выключить дворники или убрать дождь

Чтобы работать автоинструктором, нужно иметь стальные нервы. Это доказала одна из учениц - она наняла мужика, чтобы он давал ей частные уроки вождения и в одно из занятий пошёл дождь.

Даме это пришлось не по нраву, её сильно отвлекали «эти штучки» - работающие дворники. И она заявила инструктору: выключай дворники или придумай, что сделать с дождём.

И добавила: «Я ведь плачу тебе деньги».