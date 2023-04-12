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«Меня отвлекают эти штучки»: автоледи потребовала автоинструктора выключить дворники или убрать дождь

«Меня отвлекают эти штучки»: автоледи потребовала автоинструктора выключить дворники или убрать дождь

Автор:
12 апреля 2023 14:11
Сообщество : Автомир
Метки: автоинструктор   автоледи   видео   водитель   дворники   дождь   занятие   урок   
1574
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На дорогах России скоро появится водитель уровня «Бог».

Чтобы работать автоинструктором, нужно иметь стальные нервы. Это доказала одна из учениц - она наняла мужика, чтобы он давал ей частные уроки вождения и в одно из занятий пошёл дождь.

Даме это пришлось не по нраву, её сильно отвлекали «эти штучки» - работающие дворники. И она заявила инструктору: выключай дворники или придумай, что сделать с дождём.

И добавила: «Я ведь плачу тебе деньги».

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Метки: автоинструктор   автоледи   видео   водитель   дворники   дождь   занятие   урок   
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19  комментариев
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10k
Бритва Час назад
её мужу не позавидуешь
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10k
GRuslan 12 минут назад
Вопервых не леди у тупорылое существо, а вовторых если она реально такая тупая, то надо было воспользоваться моментом и попросить её высосать дождь, ну вы поняли откуда...
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3k
vfrcbvec Полчаса назад
Кто ей выдаст права-уволить!
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1k
Виталий Полчаса назад
«Меня отвлекают эти штучки»: автоледи потребовала автоинструктора выключить дворники или убрать дождь - и инструктор берёт и выключает и дождь и дворники. И говорит "учтите что эта опция платная".
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 36 минут назад
ТП типичная.
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17k
sgb66 37 минут назад
Минус. Задолбали с этими "автолядями".
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16
Dmitry N 38 минут назад
Да жариться она хотела
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13k
кира 46 минут назад
Ей по пустыням кататься надо, там дождь раз в 100 лет. Штучки вообще выбросить можно.
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74k
Viktor 49 минут назад
Насчёт баб за рулём у меня такое мнение!

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11k
Shtoppi 50 минут назад
какое говно только не снимают ради хайпа и лайков.
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6k
workmen77 56 минут назад
Все не так плохо, это значит, что когда будет идти дождь или снег, то этой курицы на дороге точно не будет.
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12k
..: Атеист :.. 58 минут назад
Может все-таки постанова?)
Я так вообще зимой сдавал все, эстакаду в т.ч. С первого раза. А тут дождь.
Чтож эта б. будет делать в зимнее время? "Снег, уйди, ты мне мешаешь". ?)) А когда "каша" начинается? А в ливень? ппц
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14k
banzai7 Час назад
Вы не поняли! Ей все должны! Вообще ВСЕ!
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1k
Mrak OBOY Час назад
я надеюсь она никогда не сдаст!!
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4k
pinbalist Час назад
Если это не постанова, то это пздц
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