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В Санкт-Петербурге вор ограбил салон связи, но оставил продавцу "на чай" и извинился

В Санкт-Петербурге вор ограбил салон связи, но оставил продавцу "на чай" и извинился

Автор:
10 апреля 2023 07:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Юмор   видео   грабёж   интересное   кража   милота   фото   чаевые   
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В Питере произошло очень культурное ограбление. Мужчина милой внешности зашёл в салон связи и попросил продавца показать ему телефон. Пока девушка показывала смартфон, мужчина вытащил пистолет.

Самый вежливый вор найден в Санкт-Петербурге. Парень пришёл в салон связи, чтобы купить телефон. Он попросил девушку показать ему телефон "более-менее получше", а сам натянул на лицо воротник и достал пистолет. Вор потребовал все деньги из кассы, но получив деньги, оставил несколько купюр девушке на чай и попросил не нажимать тревожную кнопку хотя бы три минуты, сообщает SHOT.

Полиция ищет вора. Сумма ущерба уточняется.

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Метки: Юмор   видео   грабёж   интересное   кража   милота   фото   чаевые   
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6  комментариев
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344
al-lav 40 минут назад
Культурная столица, блин!
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0
цеховик 2 минуты назад
не расчленил, уже хорошо
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228
glip Полчаса назад
Зачем воротник то на лицо натянул? Так же говорить неудобно.
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1k
rudenkov 43 минуты назад
"вор ограбил салон связи". Автор смешал кражу и ограбление. В данном случае это вообще разбой.
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103k
parallax Час назад
Думаю при выгесении приговора, вежливость ему вряд ли зачтётся.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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