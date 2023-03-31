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Чернокожий в США попытался ограбить китаянку, но нарвался на швабру самосуда

Чернокожий в США попытался ограбить китаянку, но нарвался на швабру самосуда

Автор:
31 марта 2023 09:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   грабитель   нападение   ограбление   самосуд   чайнатаун   чернокожий   швабра   
1656
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Загорелый мужчина вознамерился отжать у дамы сумочку, но чуть не расплатился пятой точкой...

Грабители в США чувствуют себя абсолютно вольготно в магазинах и на рынках. Хозяевам проще лишиться товара, нежели чем защищать своё добро. Однако в китайском квартале любого города Америки это правило не работает, в чем загорелый мужчина со спущенными штанами смог убедиться на собственной шкуре.


В соцсетях говорят, что видео с историей, но контент, на котором наглец получает по заслугам, вне времени.

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Метки: видео   грабитель   нападение   ограбление   самосуд   чайнатаун   чернокожий   швабра   
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23  комментария
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Ниггер дырявый.
Эти обезьяны реально не одупляют, что с белыми у них в пендостане произвол и проканает, а вот с другими национальностями эта фишка не работает?
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1k
Демьян 4 минуты назад
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901
John Freeman 8 минут назад
А в следующий раз Мотыгу Судьбы...
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5k
ZET 14 минут назад
нигерок попутал...это не белых янки грабить...тут азиаты...ему еще повезло суке
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146
Maikl Полчаса назад
Почти забацал шоколадный чупа-чупс )))))))))))
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185
noname789 Полчаса назад
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27k
Киры4 Полчаса назад
Секретный приём Конг-фу)
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19k
anpetrof Полчаса назад
Так надо было лом с одного конца нагреть и холодным концом в жопу засунуть
...
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36
Покусательный Ёжик anpetrof 8 минут назад
чтоб вытащить ни у кого желания не возникло?
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3k
americos Полчаса назад
Очень символично. Прямо перед Lotus tea cafe
Нефритовый стержень в цветке лотоса
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11k
Shtoppi 37 минут назад
надо было на бутылку его посадить ))))))
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1k
Лимонадный Джо 44 минуты назад
Жаль, что швабра не застряла где надо.
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54
анатоль Лимонадный Джо Полчаса назад
ага, "Впечатлительным просьба воздержаться от просмотра" (с)
===============
это наверно для геев предупреждение )))
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73k
Доктор Джонс Час назад
Снежки склонились перед угольками, а китайцам до лампочки, они им ничего не должны...
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1k
Шурман Час назад
Самое тупо что я видел , это примерно тоже самое у нас ограбить араба на их же районе :) там шваброй бы он не отделался :)
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