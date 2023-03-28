Сотрудник элитного кинотеатра Москвы украл почти полмиллиона рублей, обхитрив гендиректора с фамилией Мошенников

Работник года придумал хитрую схему кражи и сорвал большой куш.
Сотрудник кинотеатра "Москва" сумел вынести 483 тысячи рублей, подменив их фейковыми купюрами. Пропажи хватились не сразу, т.к. выручку в сейф работник клал. Вот только вместо реальных денег в пакете были фальшивки, а настоящие банкноты в это время лежали за пазухой у смекалистого воришки.
Гендиректор кинотеатра Игорь Мошенников обнаружил подмену спустя несколько часов, и тут же сообщил о краже в полицию. Сорвавшего большой куш задержали. Сейчас ему придётся оправдываться и давать показания. В некоторых СМИ сообщается, что он действовал не один, а с подельником, что лишь ухудшает положение воришек.
Источник:
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Такс... фамилия заказчика Мошенников? - работаем только по 100% предоплате... Продавец помещения по фамилии Мошенников? - спасибо я еще посмотрю вариантики если что позвоню (не позвоню)...
Как хитроумно, украсть деньги из сейфа компании где ты работаешь.
Да это просто гений преступного мира. Профессор Мориарти заплакал и прыгнул в Рейхенбахский водопад.
Удивительно как этого интеллектуального титана смогли вычислить?
Трояк приклеят с большой вероятностью! - пропорция бредовая, надо было лучше учиться в школе.