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Сотрудник элитного кинотеатра Москвы украл почти полмиллиона рублей, обхитрив гендиректора с фамилией Мошенников

Сотрудник элитного кинотеатра Москвы украл почти полмиллиона рублей, обхитрив гендиректора с фамилией Мошенников

Автор:
28 марта 2023 13:09
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   выручка   деньги   кинотеатр   кража   обворовал   украл   
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Работник года придумал хитрую схему кражи и сорвал большой куш.

Сотрудник кинотеатра "Москва" сумел вынести 483 тысячи рублей, подменив их фейковыми купюрами. Пропажи хватились не сразу, т.к. выручку в сейф работник клал. Вот только вместо реальных денег в пакете были фальшивки, а настоящие банкноты в это время лежали за пазухой у смекалистого воришки.



Гендиректор кинотеатра Игорь Мошенников обнаружил подмену спустя несколько часов, и тут же сообщил о краже в полицию. Сорвавшего большой куш задержали. Сейчас ему придётся оправдываться и давать показания. В некоторых СМИ сообщается, что он действовал не один, а с подельником, что лишь ухудшает положение воришек.

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Метки: видео   выручка   деньги   кинотеатр   кража   обворовал   украл   
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22  комментария
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Что такое элитный кинотеатр?
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10k
Hunson Abadeer 37 минут назад
Элитный кинотеатр, просто до слёз....
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53k
dima423 43 минуты назад
Фамилия конечно зачетная у директора... я бы 100% сменил))
Такс... фамилия заказчика Мошенников? - работаем только по 100% предоплате... Продавец помещения по фамилии Мошенников? - спасибо я еще посмотрю вариантики если что позвоню (не позвоню)...
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53k
dima423 48 минут назад
какая тупость... тут ведь даже не 99% что его спалят, а все 146... зато сколько помпезных эпитетов от автора статьи... хитрая схема, большой куш, смекалистый воришка... ну списываю только на то, что это сарказм)
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813
Олеся К 49 минут назад
он что надеялся что там камер нет чтоли?
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7k
Roman Doberman 51 минуту назад
Дырки в системе учета выручки. Деньги никогда не должны складироваться без приема-передачи назначенными лицами. С пересчетом и тд. Один сдал, второй собрал и сразу инкассировал.
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10
Дина Час назад
раз поймали, значит уже не обхитрил.
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938
Иван Час назад
Какая-то совсем несолидная сумма для такого рискованного занятия. Или они хотели такое проворачивать на регулярной основе?)
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6k
Бу Час назад
дибилы бле**ать)
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12k
harlamov Час назад
Работник года придумал хитрую схему кражи...

Как хитроумно, украсть деньги из сейфа компании где ты работаешь.
Да это просто гений преступного мира. Профессор Мориарти заплакал и прыгнул в Рейхенбахский водопад.
Удивительно как этого интеллектуального титана смогли вычислить?
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15k
Совранский 2 часа назад
483000/12= 40250
Трояк приклеят с большой вероятностью! - пропорция бредовая, надо было лучше учиться в школе.
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350
Z Z 2 часа назад
И ЭТО называется обхитрил??? Лох...
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Увы, кина не будет...
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