Сотрудник элитного кинотеатра Москвы украл почти полмиллиона рублей, обхитрив гендиректора с фамилией Мошенников





Гендиректор кинотеатра Игорь Мошенников обнаружил подмену спустя несколько часов, и тут же сообщил о краже в полицию. Сорвавшего большой куш задержали. Сейчас ему придётся оправдываться и давать показания. В некоторых СМИ сообщается, что он действовал не один, а с подельником, что лишь ухудшает положение воришек.