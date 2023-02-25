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К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии весь день несли цветы

К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии весь день несли цветы

Автор:
25 февраля 2023 22:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   берлин   мемориал   немцы   т-72   танк   цветы   
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Стыда и позора для России снова не случилось. Очередная провокация Украины не задалась с самого начала - российский танк, подбитый у Бучи 31 марта 2022 года и установленный перед посольством России в Германии к годовщине СВО, якобы в качестве назидания, с самого утра сотни несогласных с такой акцией жителей Германии завалили тысячами красных роз.

Годовщину СВО в Берлине отметили знатно, продемонстрировав полное отсутствие исторической памяти. Над зданием Рейхстага подняли украинский флаг, а в город притащили подбитый российский танк Т-72. Вот с танком получилось совсем непродуманно.

Танк был установлен на знаковой для берлинцев улице Unter den Linden орудием в сторону российского дипломатического учреждения. Только вот немцы такое остроумие не оценили. К боевой машине направились нескончаемые потоки людей с цветами. В считанные часы берлинцы, которые помнят свою историю, превратили танк в народный мемориал. В память о мирных людях, которые погибли от обстрелов ВСУ, и о российских воинах, их защищавших.

Александр фон Бисмарк, правнук знаменитого Отто фон Бисмарка, первого канцлера Германии, также пришел на площадь с цветами. Он призвал власти к переговорам и напомнил, что война с Россией никому не нужна.

РИА ФАН по такому случаю напомнило слова самого "Железного Канцлера":

Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».

Кроме того, тысячи человек вышли сегодня на улицы Берлина в знак протеста против поставок оружия Украине. Кадры с митинга распространились в социальных сетях.

В руках участников акции были плакаты с надписями "Это не наша война", "Германское оружие вновь убивает русских и украинцев", "За мир без немецких танков".

Эпопея с танком закончилась тем, что с него сорвали жовто-блакитный флаг.

Как правильно заметил ТГ-канал "Охранитель": "Банкет вышел из-под контроля".

Вот и правильно - не бывать желто-синему флагу на русском танке:

К танку на центральной площади Берлина весь день, до самого позднего вечера шли люди.

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Метки: Украина   берлин   мемориал   немцы   т-72   танк   цветы   
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14  комментариев
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6k
М С Час назад
Огромное уважение этим людям.
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13k
котегRUS 2 минуты назад
Есть ещё здравые люди на,свете и это радует и даёт надежду что и остальной мир уже откроет свои глаза на Правду
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908
Шурман 9 минут назад
Спасибо братья , ни дай бог в Брюсселе такая будет акция , думаю лучше видео не снимать , даже марокканцы менты отвернуться и скажут делайте что хотите с этими поносными флагами . А вот мое фото сегодня им же ответ на эту херню , можете в минус загонять , откуда шевроны это мои проблемы .
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229
Иванов 14 минут назад
Одни цветы возложили, другие флаги сорвали. Все оттянулись, и довольные разошлись по домам минуя автозаки. Красота)
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10k
GROMOZEKA Полчаса назад
Немцы все помнят и понимают.
Это не упоротые свинособаки
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21k
ЦСКА Полчаса назад

К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии весь день несли цветыПосмотреть
К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии весь день несли цветы
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5k
Frank Borman 44 минуты назад
Бандера приде - фрицев накаже!
Они должны были целовать Зелю в жопу и послать в Бандеровщину все свои Леопарды, а они что? Мало их американцы дрючили, ох мало.
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31k
Dobry vojak Svejk 49 минут назад
Даже мёртвый этот танк служит. Морально их давит. Тряпку на него повесили, но люди то знают, кому цветы несут.
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14k
Типа граф 50 минут назад
Тётка которая на видео с трибуны выступает в какой то там немецкой партии состоит , правильные вещи говорит , что с Россией дружить надо и всё такое .
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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